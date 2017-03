Libiš poprvé v sezoně vyhrála, byť jen po penaltách

Premiérové kolo jarních fotbalových odvet divize B zavítalo i do regionu Mělnicka. Oba naši zástupci měli výhodu domácího prostředí a celkem si připsali pět bodů.

Sokol Libiš – Tatran Rakovník 2:1 po penaltách

Branky: 83. Prieložný – 55. Máče. Rozhodčí: Cupl. ŽK: Stibora, Šobr, Ghanmi, Šenkeřík, Zuskin, Kolísek – Dratva, Junek. Poločas: 0:0.

Poprvé v letošní sezoně se mohl z vítězství radovat Sokol Libiš, který hned na úvod porazil Tatran Rakovník, i když až po penaltách. Přesto si tak poprvé připsal více než jeden bod. První poločas se příliš nevydařil, Libiš nechávala Rakovník příliš prostoru k jeho kombinaci. Ovšem jeho mírnou převahu a šance z kategorie gólových likvidoval domácí brankář Kratochvíl, a tak poločas skončil bez branek. Po přestávce Libiš sice získávala mírnou převahu, ale byl to Rakovník, který šel v 55. minutě do vedení. Gól ale Libiš na kolena nesrazil. Neustále se snažila soupeře tlačit před svou branku a v 83. minutě Prieložný vyrovnání vykřesal pro Libiš naději. Gól ale nepřišel, místo toho zažila Libiš hned na úvod jara další penaltový rozstřel. A ten se povedl. Poprvé tak dokázala Libiš vyhrát, i když to bylo jen za dva body.

FK Neratovice Byškovice – Sokol Brozany 1:0

Branka: 29. Regner. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 0 – Marič, Barnat, Franc. Poločas: 1:0.

Jarní premiéru divizních odvet zahájily Neratovice také doma, ale soupeře neměly vůbec snadného. Do Neratovic přijely Brozany, které patří k vážným kandidátům na postup. Neratovice se ale nezalekly a především díky jim se hrál bojovný zápas, i když nepřesnosti mu vládly. Přesto to byly Brozany, které už ve třetí minutě mohly jít do vedení, ale v rozhodující chvíli neobsazený útočník hostů míč na noze nezpracoval. Od té chvíle Neratovice hru vyrovnávaly a z brejků začaly soupeři hrozit. Do šancí se dostávali Bozděch, Ďurinda i Regner. Jenže právě Regner si šanci zopakoval ve 29. minutě přesně umístěnou hlavičkou. Hosté se pokoušeli vyrovnat aspoň ze standardek, ale ani v té chvíli neuspěli. O vyrovnání se pokoušeli i ve druhém poločase, ale pozorná obrana Neratovic soupeři nic nedovolila, a tak se Neratovice mohly radovat hned na úvod z plného bodového zisku.

Ostatní výsledky 16. kola: Mostecký FK – Hostouň 0:1 (0:1), Štětí – Nový Bor 1:0 po penaltách (0:0), Chomutov – Český Brod 0:1 po penaltách (0:0), Souš – Kladno 1:3 (0:3), Velvary – Úvaly 3:2 (2:0), Meteor Praha – Nymburk 2:1 po penaltách (1:1).

1. Nymburk 16 12 1 3 0 42:13 41

2. Kladno 16 11 2 0 3 34:15 37

3. Brozany 16 9 4 2 1 32:14 37

4. Český Brod 16 7 3 2 3 36:17 30

5. Souš 16 8 2 2 4 29:15 30

6. FK Neratovice – Byškovice 16 7 3 0 6 21:23 27

7. Hostouň 16 6 2 1 7 20:24 23

8. Úvaly 16 7 0 2 7 19:23 23

9. Meteor Praha 16 5 3 0 8 25:20 21

10.Tn Rakovník 16 5 1 3 7 19:27 20

11. Nový Bor 16 2 6 2 6 17:30 20

12. Chomutov 16 6 1 2 7 19:20 19

13. Štětí 16 4 1 3 8 25:40 17

14. Velvary 16 4 1 3 8 24:40 17

15. Most 16 3 1 2 10 16:42 13

16. Sokol Libiš 16 0 1 4 11 11:36 6

(pet)