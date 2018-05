Libiš nepřivezla body, Neratovice zastavily sérii porážek

Libiš dvakrát vedla, přesto nepřivezla ani bod Fotbalisté Sokola Libiš zajížděli ve 24. kole krajského přeboru do Nového Strašecí, kterému měli co vracet,. Na podzim totiž doma podlehli 2:3. Jenže stejným výsledkem skončil zápas i v Novém Strašecí a zase pro domácí, přestože Libiš dvakrát vedla. Nakonec ale pro ni nezbyl ani bod.

O vedení Libiše se ve 29. kole postaral Dušek a vedení 2:1 vrátil Libiši v úvodu druhého poločasu Stibor. Jenže domácí už po jedenácti minutách opět vyrovnali. Přesto od vstřelení druhého gólu byla Libiš aktivnější, na hřišti působila fotbalověji, ale štěstí při šancích ji opustilo. Naopak to byl v 63. minutě domácí Kaválek, který poslal Nové Strašecí poprvé do vedení. A jak se ukázalo byl to i vítězný gól. So Nové Strašecí – Sokol Libiš 3:2

Branky: 41. a 63. Kaválek, 57. Trnka – 29. Dušek, 46. Stibora. Rozhodčí: Tvaroh. ŽK: Krupička, Trnka – Pešek, Turek, Šobr, Prieložný. ČK: Pešek. Poločas: 1:1. Ostatní výsledky 24. kola krajského přeboru: Klíčany – Lhota 4:3 (1:2), Sp. Příbram – Semice 2:1 po pen. (0:0), Hvozdnice – Poříčany 5:3 (2:2), Rejšice – Nespeky 3:4 (1:2), Tuchlovice – Kutná Hora 2:0 (1:0), Beroun – Slaný 4:0 (2:0), Poříčí n. Sáz. – Horky n. Jiz. 1:0 (0:0). 1. Poříčí n. Sáz. 24 16 3 2 3 54:27 56

2. Horky n. Jiz. 24 16 2 1 5 56:23 53

3. Sokol Libiš 24 14 1 2 7 56:34 46

4. Beroun 24 15 0 0 9 54:41 45

5. Lhota 24 13 1 2 8 56:35 43

6. Sp. Příbram 24 11 3 3 7 55:36 42

7. Klíčany 24 11 1 2 10 45:45 37

8. Nespeky 24 10 2 2 10 35:43 36

9. Slaný 24 9 2 3 10 39:40 34

10. Hvozdnice 24 8 3 1 12 40:52 31

11. Tuchlovice 24 7 4 1 12 33:50 30

12. Nové Strašecí 24 7 2 4 11 49:64 29

13. Kutná Hora 24 7 2 1 14 33:49 26

14. Semice 24 7 0 4 13 40:65 25

15. Poříčany 24 6 2 2 14 40:73 24

16. Rejšice 24 4 3 1 16 45:53 19

Neratovice zastavily sérii porážek, i když čtvrtá v řadě byla na spadnutí

Tři porážky a inkasovaných devět gólů, to byla bilance fotbalistů FK Neratovice Byškovice v posledních třech kolech. I v sobotu je čekal na domácím hřišti nesnadný úkol. Soupeřem totiž byl druhý Český Brod, který po delší přestávce stále usiluje o návrat do ČFL. A v Neratovicích začal dobře.

Neratovičtí proti soupeři v žádném případě nebyli odevzdaným soupeřem, vytvářeli si i šance, ale byl to Český Brod, který šel ve 30. minutě do vedení. V té chvíli mu narostla křídla, vytvořil si tlak a v poslední minutě úvodního poločasu přidal druhý gól.

Do druhé části zápasu nastoupily Neratovice s odhodláním aspoň vyrovnat a vynutit si tak penaltový rozstřel. Přes zlepšenou práci obrany se už Český Brod nedostal, naopak Neratovice se snažily stále více o vstřelení gólu, ale dlouho se to nedařilo. Povedlo se to až Vorasickému v 83. minutě. Tlak domácích rostl a přišlo i vyrovnání. Až v nastaveném čase se opřel do míče Škarecký, který zajistil Neratovicím bod. Penaltový rozstřel, to už je loterie, ale i v tomto případě se štěstí přiklonilo na stranu Neratovic, které byly úspěšné čtyřikrát zatímco Český Brod jen třikrát. Vzdáleně tak prohraný zápas nakonec přinesl dva body, které si Neratovice za odvahu zasloužily.

FK Neratovice Byškovice – SK Český Brod 3:2 po penaltách

Branky: 83. Vorasický, 90+2 Škarecký – 30. Makovský, 45. Jindřich. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: Kozák, Kokoška, Šulc, Regner, Škarecký, Ďurinda, Vorasický – Suk, Fikejz. Poločas: 0:2. Penalty: 4:3.

Ostatní výsledky 24. kola divize B: Rakovník – Meteor Praha 1:2 (1:1), Hrobce – Souš 1:5 (0:4), Kladno – Hostouň 2:4 (0:1), Česká Lípa – Motorlet Praha 1:2 (0:0), Úvaly – Chomutov 2:1 po pen. (1:1), Ostrá – Velvary 1:2 (0:0), Nový Bor – Louny 1:0 (1:0).

1. Velvary 24 18 0 4 2 43:16 58

2. Český Brod 24 15 2 1 6 52:29 50

3. Hostouň 24 15 1 2 6 48:25 49

4. Motorlet Praha 24 13 3 2 6 48:30 47

5. Kladno 24 12 4 1 7 42:26 45

6. Souš 24 12 3 2 7 50:35 44

7. Ostrá 24 12 1 4 7 43:26 42

8. Úvaly 24 9 6 2 7 34:31 41

9. FK Neratovice Byškovice 24 11 2 3 8 45:38 40

10. Chomutov 24 8 3 5 8 41:35 35

11. Meteor Praha 24 9 3 1 11 40:40 34

12. Louny 24 8 4 1 11 38:37 33

13. Rakovník 24 6 1 4 13 27:39 24

14. Česká Lípa 24 6 1 1 16 22:51 21

15. Hrobce 24 2 1 1 20 20:84 9

16. Nový Bor 24 1 0 1 22 12:63 4

(pet)