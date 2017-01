V líbeznické škole otevřeli šest nových učeben a sál

Učebny budou sloužit pro běžnou i odbornou výuku. V sále dostanou prostor koncerty, taneční příprava a různé školní akce. Slavnostní otevření nových prostor se uskutečnilo v sobotu.

Od nového pololetí se tak kapacita líbeznické školy zvýší z nynějších 840 na 1020 žáků. Přestavba půdních prostor stála 37,5 milionů korun, státní dotace z toho činila 25 milionů korun. Na zbývající část investice se složily obce ve spádovém obvodu školy, z toho samotné Líbeznice částkou čtyři miliony korun.

„S ohledem na to, co všechno se díky této částce podařilo vyřešit a vybudovat, je to velice rozumná investice. Škola má nejen nové učebny, ale podařilo se zároveň kompletně vyměnit střechu, do které by obec v nejbližších letech stejně musela investovat. Navíc vznikl i nový krásný sál pro nejrůznější využití a důstojné zázemí pro učitele,“ řekl starosta Líbeznic Martin Kupka.

Úpravy líbeznického školního areálu trvaly šest let a ve třech etapách přišly na více než sto milionů korun, nyní rozšiřování kapacity školy skončilo. „To je definitivní strop nejen kvůli možnostem stavebního rozšiřování školy, ale i kvůli dopravní zátěži. Více automobilů by už lokalita neunesla,“ uvedl místostarosta obce Michal Doubrava.

red