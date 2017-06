Letní koncert na schodech

Tradiční koncert mělnického pěveckého smíšeného sboru „Chrapot“ pod vedením Marie Maříkové se uskuteční v úterý 20. června od 18 hodin v Masarykově kulturním domě.

Jistě každého zaujme poněkud „ zvláštní“ název tohoto souboru. Mgr. Hana Šmídová, která původně založila sbor v roce 1992 na neratovickém gymnáziu to vysvětlila tím, že když měl sbor vystoupit na první přehlídce, potřeboval se nějak jmenovat. „Část souboru byla nastydlá, a tak jsme to vyřešili šalamounsky, abychom případný neúspěch svedli na neratovické ekologické prostředí. Pak už jsme se dostali do povědomí a bylo nám líto se přejmenovat.“

Paní Šmídová vedla soubor až do roku 2006 a vytvořila pro něj mnoho krásných sborových úprav. Určila zaměření souboru na žánrově pestrou hudbu a všichni její pokračovatelé se snažili tuto pestrost udržet. Můžete tak od nás slyšet hudbu barokní, klasickou i moderní, skladby duchovní i jazzové, spirituály nebo lidové písně. V současné době sbor pracuje pod vedením energické Mgr. Marie Maříkové, která obměnila repertoár, přivedla nové členky a díky tomu se návštěvníci mohou těšit na stále zajímavý a určitě ne nudný program.

Nebude tomu jinak i na tomto vystoupení, neboť halou kulturního domu zazní pestrá směs spirituálů, jazzových písní, folkloru a klasických skladeb. Koncert je totiž věnován skladateli Vadimu Petrovovi k jeho 85. narozeninám. Takže v programu zazní skladby, které pro pěvecký sbor složil nebo upravil, jako například „Hallelujah“ od L. Cohena. Dále se posluchači mohou opět těšit na řadu novinek, z nichž možno jmenovat známou píseň „Hej, Jude“, skladbu mělnického skladatele Z. Tošnara „Země má krásná“ či známé písně Jaroslava Ježka.

mar

CHRAPOT Foto: archiv souboru