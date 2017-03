Kybernetický teror se týká všech

Většina uživatelů internetového prostředí se s tímto pojmem již setkala. Někdo zcela anonymně využije název zaregistrované domény s jinou koncovkou dalšího řádu.

Namísto test.cz se uvede například test.com…

Už jsme si i trochu zvykli, vlastně nám to ani příliš nevadí a nezajímá. Tímto způsobem se běžně provádějí nekalé obchodní praktiky, aby zdiskreditovali dobré jméno produktu či společnosti. Katastrofa nastane, pokud se obdobná věc objeví v souvislosti z dětskými či podobnými produkty, a nebo se začne konkrétně týkat dokonce nás. Pak nastává chaos, zděšení a znechucení…Nedávno se terčem podobného ataku stal velmi úspěšný zážitkový areál Duhový park CZ. Ten je umístěn ve středočeské obci Třebovle přibližně 20 minut od Prahy směr Kolín. Návštěvníky areálu tvoří zejména rodiče s dětmi, školy, školky a dětské domovy a další obdobná zařízení. Provozovatelé umožňují dětským domovům strávit den plný her a soutěží dětem, kterým se nedostává běžného rodinného života. Těm umožní zdarma okusit rodinnou atmosféru a bezstarostnost.

Dovedete si jistě představit, jaké jsou reakce lidí, když se chtějí podívat na webové stránky provozovatele Duhového parku a s hrůzou zjistí, že se na těchto stránkách nachází pornografie nejhrubšího zrna. Pokud tuto stránku objeví dospělá osoba, vlastně se nic neděje. Možná je znechucena, možná se jí to může i zamlouvat.

Horší je, pokud se na tyto stránky podívají děti. Stránky jsou volně přístupné všem, bez jakéhokoliv omezení pro vstup!

Výtvarné zpracování stránek je obdobné jako u originálních stránek, a proto je nelze, okamžitě od sebe rozeznat. Provozované stránky s pornem se stejným názvem, nejsou označeny identifikačními prvky, takže je provozovatel pro běžného smrtelníka nedohledatelný. Každý, kdo si „tyto konkurenční“ stránky prohlédne, je mu zcela jasné, že se jedná o podlý způsob poškození dobrého jména s cílem maximálně škodit.

Pokud si stránky s koncovkou com prohlédnete detailněji, pak vyčtete i přímý lživý atak na provoz zážitkového parku.

Každý normální člověk si myslí, že je jednoduché a musí to být jednoduché, že na pokyn nějaké osoby či instituce, lze tyto stránky zablokovat. Budete se divit, ale žádnou takovou osobu ani instituci nenaleznete! Neví si s tím rady policie, živnostenský úřad, zkrátka nikdo…

Ve virtuálním prostředí se dnes pochybujeme téměř všichni. Všichni jsme vystaveni stejnému riziku těchto parazitů. Platíme daně a stát by nás měl od těchto útoků chránit.

Měla byla existovat instituce, která se bude výše uvedeným problémem zabývat a chránit nás, občany, stejně tak, jako to bez problému dokáže, když se na webových stránkách propaguje fašismus či antisemitismus. Pakliže to jde v těchto případech, musí to přeci jít i při ochranně práv právnických i fyzických osob?!

Může se totiž přihodit, že i Facebook vás bude prezentovat vaším jménem, způsobem, který vám může i zcela zničit život. Výše uvedený způsob parazitace na dobrém jménu a to je vždy, působí neuvěřitelné ekonomické, morální, zdravotní i lidské katastrofy.

Stát by měl vytvořit organizaci, která se bude těmito věcmi zabývat, a která bude schopna technickými prostředky vyhledávat a likvidovat uvedené činnosti a postihovat tento hyenismus nejtvrdšími tresty.

Je to jediný způsob, jak se podobných zkušeností v internetovém prostředí jednou pro vždy zbavit.

Miloš Hora

tiskový mluvčí Duhový park. cz