V kralupském podniku vystoupí hvězda jazzové scény

Elana Sonenshine patří k naší jazzové špičce. Renomé si postupně a cílevědomě budovala od začátku 90. let. Po příchodu do Prahy získávala zkušenosti s různými soubory, s orchestrem Causa Bibendi poznala repertoár z doby ragtimu, vyzkoušela si i spolupráci s Big Bandem Českého rozhlasu. Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v oboru zpěv a v roce 2003 získala stipendium na Berklee College of Music v americkém Bostonu. V roce 1996 založila spolu s kytaristou Mirkem Linkou kapelu Jocose Jazz. Výjimečné napojení mezi zpěvačkou a jejími spoluhráči je dáno právě dlouholetou spoluprácí. Elena a její muzikanti pravidelně koncertují na jazzových festivalech doma v zahraničí. Mimo jiné opakovaně vystoupila v rámci koncertní série Jazz na Hradě. V roce 2005 objela Českou republiku jako velvyslanec Philips International Jazz Festivalu, o rok později koncertovala v rámci festivalu Pražské jaro, v letech 2007-2009 působila vždy část roku v USA, kde koncertovala mimo jiné s triem pianisty Jamese Dowera. Elena se věnuje též pedagogické činnosti – učí mj. na Mezinárodni jazzové dílně v Praze.

A nyní se svou doprovodnou kapelou Jocose Jazz opět zavítá do Kralup. Tentokrát se představí ve čtvrtek 14. prosince od 20 hodin v prostorách místního podniku THE pATPRO bar. Jelikož je doba adventu, tak je pro posluchače připraven ryze vánoční repertoár.

mar