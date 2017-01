V kralupské Vltavě vystoupí vokální seskupení 4TET

„Muži v černém“ – Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník – spolu vystupují již patnáctým rokem. Kralupskému publiku se představí 18. ledna.

Skupina vznikla z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002 – čtyři zpěváci se společně představili skladbou How Deep Is Your Love. Bouřlivá reakce publika a stoupající zájem posluchačů byly důvodem pro secvičení mnoha dalších songů jako například Lady Karneval, Tears In Heaven, Addams Family a dalších.

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou. Jejich vystoupení se setkávají s velkým úspěchem i proto, že kvarteto svůj program mění, a tak vzniklo už několik jeho verzí. Všechny však přinášejí vynikající vokální výkony s originálním aranžmá i temperamentní herecké a taneční výkony všech aktérů na jevišti.

mar