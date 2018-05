V Kralupech proběhnou Švejkovy cyklomanévry i se čtením

V sobotu 19. května se uskuteční 3.ročník cyklistického závodu pro všechny typy bicyklů. Start bude samozřejmě u sochy této slavné literární postavy kde rovněž proběhne registrace a společné focení. Zde si rovněž všichni připomenou, že uplynul právě celý rok, co byla na Palackého náměstí odhalena socha legendárního Josefa Švejka. Kralupští nadšenci, kteří za sochu bojovali všemi možnými i nemožnými prostředky, se tehdy dočkali zasloužené odměny v podobě slavnostního dne, kdy pití teklo proudem a pod tíhou dobrot se i stoly prohýbaly. Zároveň město Kralupy získalo onen potřebný symbol setkávání se, což v ten moment dost možná nikdo netušil. Takže když pražáci to mají „u koně“, tak kralupané prostě si dávají „sraz u Švejka“.

A pak přesně v deset hodin dopoledne se cyklisté vydají směr Žižkova ulice, kde u další sošky „Švejk – Posel míru“ bude cíl. Po skončení se zájemci budou moci zapojit do projektu „Čteme Švejka“. Tato akce spočívá v tom, že kniha „Osudy dobrého vojáka Švejka“ byla rozdělena na 869 stránek a pro každého zájemce je určena jedna stránka. Výsledkem bude nakonec audiovizuální kniha. Kromě přečtení některé pasáže, jenž zájemce dostane přidělenou od pořadatele připojí své jméno, bydliště, emailovou adresu a také pár svých vět o Švejkovi. (Proč ho máte rádi, co vám na něm líbí, nějakou příhodu se Švejkem, vzpomínku). Tyto věty budou uvedeny ve svázané knize, která poputuje po dokončení do muzea.

