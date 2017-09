Král alternativního hip hopu ASTRONAUTALIS na Mělníku

Je nám velikou ctí oznámit vám, že 18.9.2017 dorazí na Mělník král alternativního hip hopu ASTRONAUTALIS.

Mnozí z vás už jistě tohoto charismatického rappera z Floridy znají a tak nemá cenu ho tu příliš vychvalovat. Kdo nezná, nechť si na YouTube vyhledá pár jeho videí a hned pozná, že Andy je velice talentovaný hudebník, přesahující tradiční rámec hip hopu.

Jeho ještě stále čerstvá deska Cut the Body Loose se od předešlých Pomegranate a This Is Our Science dost liší: Andy v ní sází na jednoduchost a výpověď oholenou až na kost. Jeho koncerty se však stále vyznačují propocenými triky, litry whisky a zběsilým šílenstvím, ke kterému dokáže strhnout snad úplně všechny – největší pogo, jaké jsem kdy ve strahovském klubu 007 viděl, měl na svědomí právě koncert Astronautalise. Konkrétně skladba Trouble Hunters: https://youtu.be/oGOjoeRq9Ik

Mělnický koncert se odehraje v pivním baru Němý Medvěd, ve kterém už Astronautalis párkrát hrál – zatím jen z hi-fi věže, v pondělí 18.9. naživo! Support mu bude dělat český rapper Inau.

Předprodej vstupenek

Vstupenky v předprodeji stojí 150 Kč a na místě budou za 200 Kč. Počet vstupenek je však omezený a tak vám doporučujeme koupit si je předem. To je možné pouze online, ale nebojte, postup je velice jednoduchý:

Vyplňte nám tento formulář: http://sakraphon.cz/astronautalis/

Jak jen to bude možné, zašleme Vám na uvedený E-mail pokyny k platbě a kód, kterým se v den koncertu prokážete u vstupu (pokud během pár dnů nic nepřijde, pište na michalmilko@email.cz).

Ve vlastním zájmu nečekejte s platbou do poslední chvíle, převod nějakou dobu trvá a kód, za který nebudeme mít na účtu peníze do 18.9. 12:00, je neplatný – budete si muset koupit lístek na místě, pokud ještě nějaký bude (o zaslané peníze však nepřijdete, převedeme vám je následně zpátky).

Těšíme se!

Více informací: http://sakraphon.cz/