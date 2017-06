Kontejnery hyzdí město

Přijíždíte-li do Mělníka, města vína a turismu, od Kralup nad Vltavou, vítá vás na novém mostě hradba zvětšující se hordy plechových kontejnerů s nápisy z celého světa. Co se to děje v Mělníku, ptá se zahraniční turista z Holandska, který zde byl před několika lety a žádná kovová monstra zde nebyla. I ubytuje se Holanďan v mělnickém kempu v chatičce a během večera ho několikrát vzbudí hlomozící dieselová lokomotiva, šibující tam a zpět, v těsném sousedství kempu. Skřípání brzd a hučící diesel, vzdálený několik metrů od kempové rekreační chatičky způsobí, že Holanďan již druhý den opouští Mělník i když zde chtěl původně pobývat týden. Město Mělník a jeho občané tak přichází o nemalé příjmy. Že tento hluk obtěžuje také množství obyvatel města, bydlících na nedalekém sídlišti a v okolí vlečky je další smutný fakt.

Je záhadou proč samospráva města Mělník nevyužila právo účastníka řízení při stavebních povoleních vystavených mělnickým stavebním úřadem na rozšiřování kontejnerového překladiště v Mělníku a nesnažila se blokovat rozšiřování překladiště. Když mnohaletý bojovník proti rozšiřování překladiště, mělnický patriot a bývalý místostarosta Martin Pecina, navštívil květnové zastupitelstvo a vcelku kultivovaně a věcně informoval zastupitele o jeho boji proti překladišti, byl odměněn o přestávce do omylem zapnutých mikrofonů komentářem starosty města.

Zeptal jsem se Martina Peciny, co říká na zadání nového územního plánu, kde se uvádí na straně 10, že se má zóna přístavu ekonomicky rozvíjet o další aktivity?

„Všechno je to velká lumpárna“, začíná rozhovor Martin Pecina a pokračuje: „Protože hovořit o ekologizaci mělnického přístavu, použiji-li slova majitele překladiště, pana Černého, tak je to opravdu veliká lumpárna, protože všichni víme, že přístav už dávno není přístavem, vzhledem k nízké hladině vody v Labi a špatné průchodnosti Labské cesty už téměř neslouží vůbec dopravě, jak bylo zamýšleno původně, ale z přístavu je překladiště plechových kontejnerů. A jestli se někdo domnívá, že nebude součástí oné Zemanovské hedvábné stezky, tak bude a bude velmi významnou součástí. Před lety mě projektanti, kteří projektovali majiteli panu Černému toto překladiště na schůzce říkali, ať my, mělničáci s tím něco uděláme, že v civilizované Evropě není možné, aby vzniklo tak obrovské překladiště v přímé návaznosti na lidská obydlí. Toto překladiště bude v budoucnu nesmírně obtěžovat život lidí na Mělníku. Kamionovou dopravou, vlaky, hlukem z toho překladiště. My tady v Mělníku jsme stále hluší a slepí, myslíme si, že někdo zařídí naše životy za nás, tak jak jsme byli zvyklí za minulého režimu. Ono to však tak není. Původně měli být kontejnery jen na takzvaném poloostrově u bazénu přístavu. Podívejte se nyní z mostu, kde všude jsou teď roztahány. Ať mi nikdo netvrdí, že to není jedna velká lumpárna. Že nikdo nedostává za to, že vlastně skrytě podporuje tyhle aktivity. Jde tu o velké peníze. Navíc mě připadá, že stávající vedení radnice si hraje na velké ekology, do nového územního plánu zanáší rádoby významné biokoridory, které nikdo nepožaduje, jen obtěžují občany. Ale na druhou stranu vedení radnice podporuje rozvoj tak obrovské průmyslové zóny překladiště, kterou tady vidíme. Která vlastně se už neomezeně rozšiřuje z původně určených ploch daleko dál. A to mi tedy opravdu nesedí, jestliže prohlašuji, jaký jsem ekolog, jak je důležité kulturní dědictví Mělníka a jeho obyvatel, ale pak udělám všechno pro to, abych ten Mělník likvidoval množstvím kontejnerů, nákladních automobilů a vlaků? Já přestávám, byť už nějaký věk mám a v politice jsem se pohyboval , tak přestávám tomu současnému vývoji rozumět.“

Rozhovor zaznamenal Roman Roubíček

Mělničané si budou muset začít zvykat na nová panoramata města s kontejnery z Číny