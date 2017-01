Kluková v Neratovicích předvede své Uršuloviny

Herečka s „nejnakažlivějším smíchem na světě“ vystoupí v malém sále Společenského domu 24. ledna.

Večer ve stylu stand up slibuje představení Uršuly Klukové Uršuloviny. Diváci se mohou těšit na vyprávění o jejím dlouholetém účinkování v divadle Semafor i na řadu různých scének. Propojí je evergreeny v podání předního barytonisty Šimona Pečenky, zazpívá i hvězda večera.

„Chtěli jsme si vyzkoušet něco nového. Je to o tom, že na pódiu stojíme sami a čekáme, jestli nás diváci přijmou, je to dobrodružství. Je to takové, jako když si člověk sečte účet, co vypil v hospodě,“ řekla o představení jeho protagonistka.

