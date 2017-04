KLUB MĚLNICKÝCH ZASTUPITELŮ POŽADUJE POZASTAVIT JEDNÁNÍ O NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU. POKUD SE VÁS NAVRHOVANÉ ZMĚNY TÝKAJÍ, ZÚČASTNĚTE SE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ 24. DUBNA (17.00 hod. MÚ NÁMĚSTÍ MÍRU)

Klub mělnických zastupitelů (zastupitelé za ČSSD, ODS, KSČM a ANO 2011) opětovně vyzývá vedoucí představitele Mělníka, aby v zájmu občanů, jejichž pozemky jsou dotčeny návrhem nového územního plánu, zastavili jednání o jeho návrhu.

„Z toho co doposud zaznívá z úst členů vedení města, máme reálné obavy o majetek našich spoluobčanů, resp. znehodnocení jeho ceny. Důrazně proto žádáme, aby návrh nového územního plánu byl jeho zpracovatelem uveden do souladu se skutečným stavem. Důvodně se domníváme , že radnice při zadání územního plánu pochybila. Zadání není v zájmu našich občanů a je třeba ho změnit! Požadujeme, aby zpracovatel i v součinnosti s občany – dříve než dojde k projednávání návrhu nového územního plánu, odstranil veškeré naprosto nesmyslné úpravy, které do návrhu zapracoval. Nemáme tím na mysli jen zakreslení vinic na pozemcích, kde již stojí rodinné domy nebo změnu zastavitelných pozemků na vinice či ornou půdu, ale odstranění všech změn, které by byly v neprospěch občanů a znehodnocovaly by jejich investice.

V neposlední řadě si nepřejeme, aby občané Mělníka byli následně nuceni zcela zbytečně utrácet svůj čas a peníze za aktivní obranu svého majetku. Pokládáme to za obtěžování přesahující veškeré únosné meze!“

JUDr. Petr Kowanda

předseda Klubu mělnických zastupitelů