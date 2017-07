Kateřina Valachová se přeškolila z ministryně na automechanika

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová (ČSSD) navštívila v úterý 20.6. neratovickou střední odbornou školu a odborné učiliště. Během svého posledního „výjezdu“ v roli ministryně školství se stihla zasvětit do základů klempířiny a zafungovala také jako model pro zdejší kadeřnice.

„Byla to skvělá návštěva,“ poznamenala Kateřina Valachová. Ministryně mimo jiné připomněla, že střední odborné školství bylo dříve dlouho opomíjenou oblastí – to se změnilo, ale ještě je třeba více přidat. Ani ty nejlepší změny ve školství nejdou ze dne na den. Během setkání s pedagogy i nepedagogickými pracovníky školy uvedla: „Co nejlepší podmínky pro práci, učitelek, mistrů a ostatních ve škole jsou zárukou úspěchu pro naše děti v životě. Žádná odměna za tuto práci není dost velká a nedá se měřit penězi. Hodně jsme pro to již odpracovali a musíme pokračovat. Rozhodně tomu budu dále pomáhat, k tomu nepotřebuji funkci ministryně. Jsem o správnosti cesty přesvědčená jako profesionál i jako máma.”

Kateřina Valachová si během návštěvy školy vyzkoušela i některé konkrétní dovednosti, které zde studenti získávají. Část doslova fyzicky, část pak v roli „modelky“. „Dopadlo to výborně,“ poznamenala Kateřina Valachová, „studenti mě naučili něco ze svých dovedností i vyzkoušeli ze zručnosti a a co se týká mého účesu, výsledek byl perfektní a hlavně rychlý – to oceníme my ženy, co jsme stále v tempu.“

„Na vlastní kůži“ si vyzkoušela Kateřina Valachová některé dovednosti, kterým se učí studenti v neratovické střední odborné škole a odborném učilišti. „Jsou to strašně šikovní kluci. Prostě zlaté české ručičky,“ ocenila výkony žáků.

„Vůbec se nedivím, že kluky tahle práce vzala za srdce,“ poznamenala Kateřina Valachová s tím, že když se někdo nebojí spojit fyzickou práci, zamazat si u práce ruce a miluje auta, je to výborné propojení profese a koníčka. Ale pozor – dnes už to není jen o tom!