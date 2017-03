Kašpárek bilancoval loňský rok

V úterý 7. března se ve vstupních prostorách Regionálního muzea v Mělníku uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Kašpárkův rok 2016“. Výstavou provedla všechny přítomné – děti i rodiče, pracovnice Rodinného centra Helena Fidlová, která hovořila o úspěších mateřského centra v minulém roce a nastínila plány do budoucna. Účastníci se tak dozvěděli o založení dětské skupiny Rolnička, jež vznikla při RC. Její prostory byly vybaveny dětskými toaletami, kuchyní a dalším nezbytným vybavením, ale také herními prvky. Letos se rekonstrukce naopak dočká samotný objekt rodinného centra, v němž bude třeba vyměnit veškeré osvětlení a podlahy. Úpravy se dotknou i zahrady. Ta nabídne malým návštěvníkům některé další hrací prvky, vyměněna však bude i zeleň, která nepřežila letošní tuhou zimu. Na to vše jsou pochopitelně nutné peníze, jež si Rodinné centrum Kašpárek slibuje od sponzorů. Po úvodu si již mohli děti a jejich rodiče prohlédnout vystavené fotografie, mapující činnost centra, výtvarné výrobky dětí i rozpisy právě probíhajících či připravovaných akcí, mezi nimiž jsou přednášky, semináře a terapeutické konzultace. Nakonec pro ně zahrálo Petrpaslíkovo divadlo pohádku o zvířátkách „Když šla vrána do světa“.

jč