Kapela Hot BBQ uvede pravé chicagské blues

Příznivci originálního blues si tento pátek 18. května určitě opět užijí skvělý večer. Do mělnického klubu Stará Mydlárna zavítá kapela, která to skutečně umí rozjet. Hot Bohemian Blues Quartet zkráceně Hot BBQ však není žádným zdejším nováčkem. Jednak se v klubu v tomto složení již představila na začátku loňského roku a jednak poloviční složení skupiny zde již vystupovalo mnohokrát. A to baskytarista Tono Ďuratný a bubeník Kamil Němec, jenž tvořili doprovod skvělého skotského bluesmana Stan The Man Wolarze, který zde byl častým hostem a jenž se již bohužel před třemi lety odebral do muzikantského nebe. Můžeme si tak připomenout i toto smutné výročí. Tuto dvojici doplnili neméně skvělí muzikanti. Je to Allan „Harpo“ Harri, jenž pochází z Bostonu a jeho cílem je autentický přednes bluesových standardů jak ve zpěvu, tak i ve hře na foukací harmoniku. A celou sestavu doplňuje nejmladší člen kytarista Adam Weiss.

V jejich podání večerem zazní bluesové standarty chicagské scény padesátých a šedesátých let minulého století, ale též starší i modernější bluesové kompozice. Prostě se můžeme těšit na blues, jenž však bude i ostré jako břitva…

mar