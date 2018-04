Jimi Hendrix, Rolling Stones či Cream se představí ve Staré mydlárně

Samozřejmě nikoli osobně, ale v podání muzikantů, jenž sem po půlroce opět zavítají z kdysi „černého“ Kladna. Jimi Hendrix, Rolling Stones, Cream a vlastní převážně bluesová tvorba. To je ve zkratce repertoár blues-rockové kapely Ex Post. Krom kladenské legendy Jaroslava Bartáka, kapelníka s nezaměnitelným hlasem, v ní můžete slyšet i hostímskou baskytarovou stálici Františka Nováka a další kladenskou hvězdu – pulzujícího Michala Prokopa na bicí. Jarda Barták hrál původně se svým rodinným triem Dynamo a na sklonku loňského roku natočil autorské album „Hala bala blues“. No a zároveň si založil tuhle kapelu, která jistě i zde navodí tu pravou klubovou atmosféru…

A tak se tento pátek 6. dubna zde opět rozezní muzika, která se již stala „klasikou“…

mar