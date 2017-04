JAROSLAV HUTKA PO NÁVRATU Z INDIE ZAHRAJE V NERATOVICÍCH

Zní to až neuvěřitelně, ale tento bard českého folku oslaví 21. dubna své kulaté narozeniny. Nedávno se vrátil z Indie, kde čerpal energii na další svojí tvorbu a nyní se opět vydává na koncertní šňůru po vlastech českých. Jednou ze zastávek bude i neratovický Jazzový klub Společenského domu ve čtvrtek 20. dubna od 20 hodin. A to přesně v předvečer oslavy svých narozenin, která se uskuteční v pražském divadle Semafor.

Jeho příznivci se tak budou moci těšit nejenom na známé „pecky“, ale i na zcela nové písničky z jeho nejnovějšího alba „V rozpitých barvách“, které vyšlo v těchto dnech. O této desce, která je bohužel poslední, jenž ještě stačil natočit se svým dlouholetým spoluhráčem Radimem Hladíkem, Jarda Hutka říká:

„Je to skutečně novinka, protože se tam objevují pouze nové písně, je to nová kapitola mého písničkaření a víceméně ji nikdo nečeká. Za posledních jedenáct let jsme s Láďou Veitem napsali víc písní než v sedmdesátých letech. Může to být bomba nebo taky propadák. Je to svobodná deska a Hladíkův experiment. Vstup do nové krajiny. Pokud bude deska samonosná a svou silou se stane známou, může to být událost. Ale nemusí. Není nikdo, kdo by masíroval trh a neveze se na žádném pop-podnikatelkém proudu. Takže si jí taky nemusí nikdo všimnout, ale je mi to jedno. Prostě je tady a mám z ní radost a budu žít a psát dál, jako dosud.“

BM