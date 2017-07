Jan Hamáček: Naši hasiči si zaslouží ty nejlepší podmínky

Mělničtí hasiči patří dlouhodobě k nejlepším v kraji, mají na kontě záchranu mnoha životů i zabránění škod na majetku. Za svou práci si zaslouží velké uznání, ale hlavně co nejlepší pracovní podmínky.

V posledních měsících jsem ve středních Čechách navštívil spoustu stanic Hasičského záchranného sboru a získal jsem tak celkem slušnou představu, jaké jsou největší problémy. Téměř všude si stěžují na to, že jsou přetěžováni administrativou. Většina práce by se měla odehrávat v terénu a ne u počítače. Papírování kolem výkazů o výjezdech je složité. Údaje zaslané hasiči se navíc zkoumají i na straně pojišťoven. Řešení je přitom jednoduché. V mnoha zemích fungují paušály, které vycházejí z dlouhodobých statistik. Je potřeba pouze na začátku stanovit jejich výši, případně jejich valorizaci v čase. Pak už je systém jednoduchý. Myslím, že je čas se na něčem podobném shodnout i u nás.

Jsem moc rád, že se podařilo v posledních letech zrušit zdanění výloh, které prosadily předchozí pravicové vlády. Tito profesionálové vykonávali svou práci s perspektivou spravedlivé odměny a přijde mi nehorázné, že by o část z ní pak měli přijít. Pravidla se v průběhu zápasu nemají měnit. Každý si může vybrat, zda bude nasazovat životy a vykonávat nesmírně fyzicky, duševně i časově náročnou práci s tím, že po určité době získá nárok na výsluhu, anebo zvolí jiné zaměstnání.

Dalším problémem je technika a to jak u profesionálních, tak i u dobrovolných hasičů. I tady se za poslední čtyři roky hodně změnilo. Pojišťovny začaly tři procenta z vybraného povinného ručení odevzdávat do Fondu zábrany škod. Z tohoto fondu se pořídila spousta nové techniky, která nyní slouží profesionálům.

Ještě jedna věc mne napadá, která se týká dobrovolných hasičů. Je nutné motivovat zaměstnavatele, aby dobrovolní hasiči byli snadněji uvolňováni k zásahům i na cvičení.

Na závěr mi dovolte vyjádřit ohromnou úctu hasičům. Riskují zdraví a životy. Přitom to většinou doceníme, až když nás vylamují z nabouraného vozu nebo zachraňují z hořícího domu. Často se setkávám s následky různých neštěstí a vidím, co se podařilo zachránit díky profesionální práci hasičů. Proto dělám a budu dělat všechno pro to, aby se jejich pracovní podmínky zlepšovaly.

Jan Hamáček je Předseda poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD