Ivan Král vystoupí i na Mělnickém vinobraní

To letošní bude ve znamení vzpomínky kdy ho navštívil prezident Tomáš G. Masaryk. Bylo to v roce 1922, tedy před 95 lety. Jako připomenutí této události se uskuteční historický průvod alegorických koňských povozů, které budou představovat milníky vývoje vinařství na Mělnicku, chybět nebudou ani významné osobnosti našich dějin.

Samozřejmě je rovněž připraven bohatý kulturní program, ve kterém vystoupí řada uměleckých souborů a hudebníků. Není úkolem zde podrobně vypisovat všechny účinkující, ale jednoho z nich možno zmínit. Zpěváka a kytaristu, producenta a někdejšího člena doprovodné skupiny zpěvačky Patti Smith nebo zpěváka Iggy Popa, a člena skupin Blondie či Lucie – Ivana Krále!

Do New Yorku emigrovala jeho rodina v roce 1966, a nežli se dostal na hudební pódia, pracoval třeba na benzinové pumpě nebo odepisoval na dopisy fanoušků pro legendární Beatles. Do Česka se vrací pravidelně od devadesátých let kdy zde koncertuje i produkuje místní kapely. Vydal tu také několik sólových alb, z nichž s největším úspěchem se setkalo to první – „Nostalgia“ z roku 1995.

Jednou z jeho každoročních návštěv v rodné zemi je i letošní měsíční turné, které zahájil v Žatci 2. září, a poté to bylo Milevsko z něhož zamířil na pražský Střelecký ostrov a do brněnského Sono Centra. Následovala Opava a Vysoké Mýto. Devětašedesátiletého rockera doprovází skvělí čeští muzikanti jako například baskytarista Jakub Vejnar, bubeník Martin Kopřiva či kytarista Honza Ponocný, kterého mělničtí posluchači znají z jeho zdejších vystoupení jak na náměstí Míru, tak i v klubu Stará Mydlárna.

A ta celá šňůra zcela mimořádně bude zakončena právě koncertem na Mělnickém vinobraní místo onemocnělého Michala Prokopa jemuž tímto přejeme brzké uzdravení.

Zahraje i zde určitě jak novinky, tak i coververze starších hitů. O tom na co vše se budou moci posluchači těšit Ivan Král říká: „Budu zpívat hodně písní v češtině. Plánuju zahrát také skladbu od pana Jiřího Suchého. Během večera zazní i věci, které většina posluchačů zná od Iggyho Popa nebo Patti Smith. Vzpomenu i na kapelu Alias, kterou jsem v devadesátých letech založil s Davidem Kollerem či Ivanem Hlasem“. Je třeba ještě poznamenat, že připravuje k vydání nové album „Real to Reel“, které by se mělo objevit na pultech v listopadu.

Není pochyb, že i pár písniček z této desky zazní tento pátek 15. září od 18.45 na náměstí Míru a jeho koncert přispěje ke skvělé atmosféře letošního Vinobraní.

