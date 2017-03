I vy můžete být královnou!

A ne královnou obyčejnou, ale královnou hned devíti měst! Královská věnná města již tradičně hledají svoji královnu, a to opět na veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika, který se koná ve dnech 10. – 11. března 2017 v královehradeckém Aldisu. Splňte si tedy své přání být královnou a navštivte nás na veletrhu a zapojte se do soutěže. Hledejte červené stánky Královských věnných měst a nechte se vyfotografovat v královské korunce. Podmínkou je pouze věková hranice 18 let a výše.

Fotografie všech dívek a žen budou umístěny na webových stránkách www.vennamesta.cz. a na facebooku. Zde se ve fotogalerii soutěžící představí a každý může hlasovat pro svoji vítězku. Královna vyhraje víkendový pobyt pro dvě osoby v jednom z Královských věnných měst dle svého výběru.

Symbolické kralování nyní pomalu končí slečně Veronice Dostálkové, která titul královny získala v loňském roce a jako odměnu si vybrala víkendový pobyt v Chrudimi. V loňském roce o titul královny bojovalo celkem 31 soutěžících.

Stánky Královských věnných měst budou lákat nejen krásné ženy a dívky, ale všechny, kteří rádi cestují. Královský svazek nabídne společné propagační materiály, ze kterých si vybere určitě každý. Navíc budou města Dvůr Králové nad Labem, Chrudim, Hradec Králové, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Poličku, Trutnov a Vysoké Mýto ve stáncích zastupovat postavy v kostýmech, které představí turistická lákadla i regionální produkty. Těšit se můžete na mnohá překvapení.

Děti zveme do „Královské dílničky“. Královská věnná města představí na veletrhu nové korunky, které budou tentokrát v bílé barvě ozdobené drahokamy. Děti si mohou korunky vybarvit dle svých přání a představ. Pastelky budou k dispozici.

Zdroj: MÚ Mělník

FOTO: http://www.vennamesta.cz