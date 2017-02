I z hospody se dá běžet maraton

Vernisáž k výstavě zaměřené na maratonský běh proběhla v pátek 24. února od 18 hodin ve vestibulu staré radnice na Mělníku. Součástí večera byl druhý křest knihy Aleše Dvořáka „Z hospody na maraton“.

Všechno to začalo sázkou v hospodě, kde se čtyři kamarádi dohodli, že zkusí zaběhnout skutečný maraton. Autor byl přesvědčený o tom, že je to hloupost a v životě by maraton neběžel, ovšem po pár pivech mu to přišlo jako dobrý nápad, který snad lze zrealizovat. Tento tréninkový deník je směsí racionálních rozhodnutí a reálného života, vědeckých fakt i zábavných zážitků. Čtivou formou ilustruje, že cesta ke zdraví, odolnosti a rekreační výkonnosti nevede přes tupé odpočítávání uběhnutých kilometrů nebo nazvedaných kilogramů, ale přes touhu žít naplno a používat své tělo i jinak, než jako bandasku na oběd z kantýny.

Kmotrem byl rockový zpěvák, zakládající člen skupiny Arakain a její bývalý frontman Aleš Brichta.

MB