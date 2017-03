Hlavním tématem byla voda

Voda je nenahraditelným přírodním bohatstvím. Bez ní by život na této planetě nebyl možný. Začínají si to čím dál tím více uvědomovat nejen vysocí političtí činitelé, ale především představitelé organizací, které mají s vodou co do činění.

Právě proto se 22. března na celém světě slaví Světový den vody. Má připomenout snahy o trvale udržitelný rozvoj na Zemi s povzbudit všechny zainteresované, aby s tímto přírodním bohatstvím zacházeli co možná nejšetrněji. V Mělníku se organizace oslav ujala společnost Voda Jelenice ve spolupráci s Městem Mělník, Středočeskými vodárnami a Skupinou ČEZ.

Oslavy začaly 22. března v 9.00 hodin na mělnickém náměstí Míru vystoupením dětí ze ZŠ Lužec nad Vltavou, které před diváky sehrály veselou pohádku s vodníkem v hlavní roli. Ti v jejich podání vyslechli básničky inspirované vodou a potleskem ocenili jejich taneční vystoupení – mělnickou polku. Po jejich krásném vystoupení pozdravil všechny účastníky deštivého dopoledne starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš. Ve svém vystoupení uvedl, že se Česká republika nachází na evropském rozvodí a že je tudíž pro ni důležitý boj se suchem, které začíná stále více ohrožovat celou planetu.

Zároveň vyzval všechny k ochraně vodních zdrojů na Mělnicku a přislíbil, že se sám zasadí o totéž. Po projevu starosty následovalo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma „Voda“ a kdo chtěl, mohl si práce malých výtvarníků prohlédnout v prostorách starobylé radnice. Oslavy Světového dne vody pokračovaly i odpoledne vystoupením žáků z dalších základních škol z Mělnicka, na pódiu se vystřídaly hudební skupiny Monogram a Maxim Turbulenc a se svým proslovem i kandidát na prezidentský post Michal Horáček.

Jč