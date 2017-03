Fotbalové soutěže vstupují do jarních odvet

Dlouhá zimní přestávka se o víkendu 11. a 12. března definitivně stane minulostí. Už tento víkend se rozjedou fotbalové jarní odvety. První jarní body budou rozdány i v soutěžích, kde má své zastoupení i mělnický region. Zatímco v divizi B se budou Neratovice snažit své podzimní postavení ještě vylepšit a dostat se do horních pater tabulky, podstatně těžší úkol čeká Sokol Libiš. Ten byl po podzimu beznadějně poslední, ale protože ve hře je ještě 45 bodů, v Libiši se chtějí pokusit o záchranu. Bude ale třeba k tomu také některé zápasy vyhrát.

V I. A třídě vstoupí do jarních odvet i Pšovka Mělník a Sokol Záryby. I tady oba celky věří ve vylepšení podzimních pozic. O dva týdny později dají o sobě vědět i aktéři krajské I. B třídy, ve které má náš region osm zástupců. Většině z nich se na podzim dařilo, přesto některé budou muset o body více usilovat. Jen případné úspěchy mohou zaručit setrvání v soutěží i pro příští ročník. Zahálet nebude ani Okresní přebor Mělnicka. Ten zahájí jarní boje ve stejných termínech jako divize B a krajská první A třída, tedy ve druhém březnovém víkendu.

Divize, skupina B

16. kolo – neděle 12. 3. v 14:30

FK Neratovice Byškovice -Brozany (SO 10:15), Sokol Libiš – Tn Rakovník (SO 10:15), Chomutov – Český Brod, Most – Hostouň, Štětí – Nový Bor, Souš – Kladno, Velvary – Úvaly, Meteor Praha – Nymburk.

17. kolo – neděle 19. 3. v 15:00

Meteor Praha – Sokol Libiš (10:15), Úvaly – FK Neratovice Byškovice, Kladno – Štětí, Nový Bor – Most, Český Brod – Souš, Nymburk – Velvary, Brozany – Chomutov, Hostouň – Rakovník.

18. kolo – neděle 26. 3. v 15:00

Sokol Libiš – Hostouň (SO 10:15), FK Neratovice Byškovice – Nymburk (SO 10:15), Chomutov – Úvaly, Most – Kladno, Štětí – Český Brod, Rakovník – Nový Bor, Velvary – Meteor Praha, Souš – Brozany.

19. kolo – neděle 2. 4. v 16:30

Velvary – Sokol Libiš (SO), Meteor Praha – FK Neratovice Byškovice (10:15), Kladno – Rakovník, Nový Bor – Hostouň, Český Brod – Most, Nymburk – Chomutov, Úvaly – Souš, Brozany – Štětí.

20. kolo – neděle 9. 4.v 16:30

Sokol Libiš – Nový Bor (SO 10:15), FK Neratovice Byškovice – Velvary (SO 10:15), Chomutov – Meteor, Most – Brozany, Štětí – Úvaly, Rakovník – Český Brod, Souš – Nymburk, Hostouň – Kladno.

21. kolo – neděle 16. 4. v 17:00

FK Neratovice Byškovice – Sokol Libiš (SO 10:15), Meteor Praha – Souš, Kladno – Nový Bor, Český Brod – Hostouň, Velvary – Chomutov, Nymburk – Štětí, Úvaly – Most, Brozany – Rakovník.

22. kolo – neděle 23. 4. v 17:00

Sokol Libiš – Kladno (SO 10:15), Chomutov – FK Neratovice Byškovice (SO 10:15), Most – Nymburk, Štětí – Meteor Praha, Tn Rakovník – Úvaly, Souš – Velvary, Nový Bor – Český Brod, Hostouň – Brozany.

23. kolo – neděle 30. 4. v 17:00

Chomutov – Sokol Libiš (SO 10:15), FK Neratovice Byškovice – Souš (SO 10:15), Velvary – Štětí, Český Brod – Kladno, Meteor Praha – Most, Nymburk – Tn Rakovník, Úvaly – Hostouň, Brozany – Nový Bor.

24. kolo – neděle 7. 5. v 17:00

Sokol Libiš – Český Brod (SO 10:15), FK Neratovice Byškovice – Štětí (SO 10:15), Kladno – Brozany, Most – Velvary, Rakovník – Meteor Praha, Nový Bor – Úvaly, Souš – Chomutov, Hostouň – Nymburk.

25. kolo – neděle 14. 5. v 17:00

FK Neratovice Byškovice – Most (SO 10:15), Souš – Sokol Libiš (SO), Chomutov – Štětí, Velvary – Rakovník, Meteor Praha – Hostouň, Nymburk – Nový Bor, Úvaly – Kladno Brozany – Český Brod.

26. kolo – neděle 21. 5. v 17:00

Sokol Libiš – Brozany (SO 10:15), Tn Rakovník – FK Neratovice Byškovice (SO 14:00), Most – Chomutov, Štětí – Souš, Kladno – Nymburk, Nový Bor – Meteor Praha, Český Brod – Úvaly, Hostouň – Velvary.

27. kolo – neděle 28. 5. v 17:00

Štětí – Sokol Libiš (SO 10:15), FK Neratovice Byškovice – Hostouň (SO 10:15), Chomutov – Rakovník, Velvary – Nový Bor, Souš – Most, Meteor Praha – Kladno, Nymburk – Český Brod, Úvaly – Brozany.

28. kolo – neděle 4. 6. v 17:00

Sokol Libiš – Úvaly (SO 10:15), Nový Bor – FK Neratovice Byškovice (SO), Most – Štětí, Kladno – Velvary, Rakovník – Souš, Český Brod – Meteor Praha, Hostouň – Chomutov, Brozany – Nymburk.

29. kolo – neděle 11. 6. v 17:00

Most – Sokol Libiš (SO 10:15), FK Neratovice Byškovice – Kladno (SO 10:15), Štětí – Tn Rakovník, Chomutov – Nový Bor, Velvary – Český Brod, Souš – Hostouň, Meteor Praha – Brozany, Nymburk – Úvaly.

30.kolo – neděle 18. 6. v 17:00

Libiš – Nymburk (SO 10:15), Český Brod – FK Neratovice Byškovice (SO), Kladno – Chomutov, Tn Rakovník – Most, Nový Bor – Souš, Úvaly – Meteor Praha, Brozany – Velvary, Hostouň – Štětí,

I. A Třída, skupina B

16. kolo – neděle 12. 3. v 14:30

Sokol Záryby – Luštěnice (SO), Pšovka Mělník – Sokoleč (SO), Říčany – Velim, Kosmonosy – Dobrovice B Sázava – Poděbrady, Horky n. Jiz. – Kunice, Polepy – Čelákovice, Divišov – Klíčany.

17. kolo – neděle 19. 3. v 15:00

Pšovka Mělník – Divišov (SO), Sokoleč – Sokol Záryby, Čelákovice – Klíčany, Říčany – Polepy, Luštěnice – Horky n. J., Kunice – Sázava, Poděbrady – Kosmonosy, Dobrovice B – Velim.

18. kolo – neděle 26. 3. v 15:00

Sokol Záryby – Pšovka Mělník (SO), Klíčany – Říčany, Polepy – Dobrovice B, Kosmonosy – Kunice, Sázava – Luštěnice, Horky n. J. – Sokoleč, Divišov – Čelákovice, Velim – Poděbrady.

19. kolo – neděle 2. 4. v 16:30

Sokol Záryby – Divišov (SO), Pšovka Mělník – Horky n. Jiz. (SO), Říčany – Čelákovice, Luštěnice – Kosmonosy Kunice – Velim, Poděbrady – Polepy, Sokoleč – Sázava, Dobrovice B – Klíčany.

20. kolo – neděle 9. 4. v 16:30

Sázava – Pšovka Mělník (SO), Horky n. Jiz. – Sokol Záryby (SO), Čelákovice – Dobrovice B, Klíčany – Poděbrady, Polepy – Kunice, Kosmonosy – Sokoleč, Velim – Luštěnice, Divišov – Říčany.

21. kolo – neděle 16. 4. v 17:00

Pšovka Mělník – Kosmonosy (SO), Sokol Záryby – Sázava (SO), Horky n. Jiz. – Divišov, Luštěnice – Polepy Kunice – Klíčany, Poděbrady – Čelákovice, Dobrovice B – Říčany, Sokoleč – Velim.

22. kolo – neděle 23. 4. v 17:00

Kosmonosy – Záryby (SO), Velim – Pšovka Mělník, Čelákovice – Kunice, Klíčany – Luštěnice, Říčany – Poděbrady, Polepy – Sokoleč, Sázava – Horky n. Jiz, Dobrovice B – Divišov.

23. kolo – neděle 30. 4. v 17:00

Sokol Záryby – Velim (SO), Pšovka Mělník – Polepy (SO), Sázava – Divišov, Horky n. Jiz. – Kosmonosy, Luštěnice – Čelákovice, Kunice – Říčany, Poděbrady – Dobrovice B, Sokoleč – Klíčany.

24. kolo – neděle 7. 5. v 17:00

Klíčany – Pšovka Mělník (SO 10:15), Polepy – Sokol Záryby (SO), Čelákovice – Sokoleč, Říčany – Luštěnice, Kosmonosy – Sázava, Velim – Horky n. Jiz., Divišov – Poděbrady, Dobrovice B – Kunice.

25. kolo – neděle 14. 5.v 17:00

Sokol Záryby – Klíčany (SO), Pšovka Mělník – Čelákovice (SO), Kosmonosy – Divišov, Sázava – Velim, Horky n. Jiz. – Polepy, Luštěnice – Dobrovice B, Kunice – Poděbrady, Sokoleč – Říčany.

26. kolo – neděle 21. 5. v 17:00

Čelákovice – Sokol Záryby (SO 10:15), Říčany – Pšovka Mělník (SO 10:30), Klíčany – Horky n. Jiz., Poděbrady – Luštěnice, Polepy – Sázava, Velim – Kosmonosy, Divišov – Kunice, Dobrovice B – Sokoleč.

27. kolo – neděle 28. 5. v 17:00

Sokol Záryby – Říčany (SO), Pšovka Mělník – Dobrovice B (SO), Luštěnice – Kunice, Kosmonosy – Polepy, Sázava – Klíčany, Horky n. Jiz. – Čelákovice, Sokoleč – Poděbrady, Velim – Divišov.

28. kolo – neděle 4. 6. v 17:00

Dobrovice B – Sokol Záryby, Poděbrady- Pšovka Mělník (SO), Čelákovice – Sázava, Klíčany – Kosmonosy, Říčany – Horky n. Jiz., Kunice – Sokoleč, Polepy – Velim, Divišov – Luštěnice.

29. kolo – neděle 11. 6. v 17:00

Sokol Záryby – Poděbrady (SO), Pšovka Mělník – Kunice (SO), Polepy – Divišov, Kosmonosy – Čelákovice, Sázava – Říčany, Horky n. Jiz. – Dobrovice B, Sokoleč – Luštěnice, Velim – Klíčany.

30. kolo – neděle 18. 6. v 17:00

Luštěnice – Pšovka Mělník (SO), Kunice – Sokol Záryby (SO), Čelákovice – Velim, Klíčany – Polepy, Říčany – Kosmonosy, Poděbrady – Horky n. Jiz., Dobrovice B – Sázava, Divišov – Sokoleč.

I. B třída, skupina B

14. kolo – neděle 26. 3. v 15:00

St. Boleslav – Benátky n. J. B (SO 10:15), Kly – Bakov n. J. (SO 10:15), Tišice – FC Mělník (SO), Lužec – Dol. Bousov (SO), Byšice – Velký Borek (SO), Pěčice – Dlouhá Lhota (SO), Neratovice Byškovice B – Nelahozeves.

15. kolo – neděle 2. 4. v 16:30

Stará Boleslav – Pěčice (SO 10:15), Dol. Bousov – Tišice (SO), FC Mělník – Kly (SO), Bakov n. J. – Dlouhá Lhota (SO), Nelahozeves – Byšice (SO), Velký Borek – Lužec (SO), Benátky n. Jiz. B – Neratovice Byškovice B.

16. kolo – neděle 9. 4. v 16:30

Kly – Dolní Bousov (SO 10:15), Tišice – Velký Borek (SO), Lužec – Nelahozeves (SO), Byšice – Benátky n. Jiz. B (SO), Pěčice – Bakov n. Jiz. (SO), Dlouhá Lhota – FC Mělník (SO), Neratovice Byškovice B – Stará Boleslav.

17. kolo – neděle 16. 4. v 16:30

Stará Boleslav – Byšice (SO 10:15), Dol. Bousov – Dlouhá Lhota (SO), FC Mělník – Bakov n. Jiz. (SO), Nelahozeves – Tišice (SO), Velký Borek – Kly, Benátky n. Jiz. B – Lužec, Neratovice Byškovice B – Pěčice.

18. kolo – neděle 23. 4. v 17:00

Kly – Nelahozeves (SO 10:15), Tišice – Benátky n. Jiz. B (SO), Lužec – Stará Boleslav (SO), Byšice – Neratovice Byškovice B (SO), Pěčice – FC Mělník (SO), Bakov n. Jiz. – Dol. Bousov (SO), Dlouhá Lhota – Velký Borek.

19. kolo – neděle 30. 4. v 17:00

Stará Boleslav – Tišice (SO 10:15), Byšice – Pěčice (SO), Dol. Bousov – FC Mělník (SO), Nelahozeves – Dlouhá Lhota (SO), Velký Borek – Bakov n. Jiz., Neratovice Byškovice B – Lužec, Benátky n. Jiz. B – Kly.

20. kolo – neděle 7. 5. v 17:00

Kly – Stará Boleslav (SO 10:15), Tišice – Neratovice Byškovice B (SO), Lužec – Byšice (SO), Pěčice – Dol. Bousov (SO), FC Mělník – Velký Borek (SO), Bakov n. Jiz. – Nelahozeves (SO), Dlouhá Lhota – Benátky n. Jiz. B (SO).

21. kolo – neděle 14. 5. v 17:00

Stará Boleslav – Dlouhá Lhota (SO 10:15), FC Mělník – Nelahozeves (SO), Pěčice – Lužec (SO), Byšice – Tišice (SO), Neratovice Byškovice B – Kly, Velký Borek – Dol. Bousov, Benátky n. Jiz. B – Bakov n. Jiz.

22. kolo – neděle 21. 5. v 17:00

Kly – Byšice (SO 10:15), Tišice – Lužec (SO), Pěčice – Velký Borek (SO), Dol. Bousov – Nelahozeves (SO), FC Mělník – Benátky n. Jiz. B (SO), Bakov n. Jiz. – Stará Boleslav (SO), Dlouhá Lhota – Neratovice Byškovice B.

23. kolo – neděle 28. 5. v 17:00

Stará Boleslav – FC Mělník (SO 10:15), Nelahozeves – Velký Borek (SO), Tišice – Pěčice (SO), Lužec – Kly (SO), Byšice – Dlouhá Lhota (SO), Neratovice Byškovice B – Bakov n. Jiz., Benátky n. Jiz. B – Dol. Bousov.

24. kolo – neděle 4. 6. v 17:00

Kly – Tišice (SO 10:15), Dol. Bousov – Stará Boleslav (SO), FC Mělník – Neratovice Byškovice B (SO), Bakov n. Jiz. – Byšice (SO), Dlouhá Lhota – Lužec (SO), Pěčice – Nelahozeves (SO), Velký Borek – Benátky n. Jiz. B.

25. kolo – neděle 11. 6. v 17:00

Kly – Pěčice (SO 10:15), Stará Boleslav – Velký Borek (SO 10:15), Tišice – Dlouhá Lhota (SO), Lužec – Bakov n. Jiz. (SO), Byšice – FC Mělník (SO), Neratovice Byškovice B – Dol. Bousov, Benátky n. Jiz. B – Nelahozeves.

26. kolo – neděle 18. 6. v 17:00

Pěčice – Benátky n. Jiz. B (SO), Nelahozeves – Stará Boleslav (SO), Dol. Bousov – Byšice (SO), FC Mělník – Lužec (SO), Bakov n. Jiz. – Tišice (SO), Dlouhá Lhota – Kly (SO), Velký Borek – Neratovice Byškovice B.

Okresní přebor Mělnicka

16. kolo – neděle 12. 3. v 14:30

Dolní Beřkovice – H. Počáply (SO 14:00), Řepín – Lobkovice (SO), Labský Kostelec – Obříství (SO), Vojkovice – Vehlovice (SO), Libiš B – Hořín (SO), Veltrusy – Mšeno (SO), Vysoká – Všestudy, Pš. Mělník B – H. Beřkovice.

17. kolo – neděle 19. 3. v 15:00

Mšeno – Hořín (SO), Vehlovice – Labský Kostelec (SO), Obříství – Řepín (SO), Lobkovice – D. Beřkovice (SO), H. Počáply – Vysoká, Všestudy – Veltrusy, Pš. Mělník B – Libiš B.

18. kolo – neděle 26. 3. v 15:00

Hořín – Všestudy (SO 10:45), D. Beřkovice – Obříství (SO 14:00), Řepín – Vehlovice (SO), L. Kostelec – H. Beřkovice (SO), Vojkovice – Pš. Mělník B (SO), Libiš B – Mšeno (SO), Veltrusy – H. Počáply (SO), Vysoká – Lobkovice.

19. kolo – neděle 2. 4. v 16:30

Vojkovice – Libiš B (SO), Vehlovice – D. Beřkovice (SO), Obříství – Vysoká (SO), Lobkovice – Veltrusy (SO), H. Počáply – Hořín, Všestudy – Mšeno, Pš. Mělník B – L. Kostelec, H. Beřkovice – Řepín.

20. kolo – neděle 9. 4. v 16:30

Hořín – Lobkovice (SO 10:45), D. Beřkovice – H. Beřkovice (SO 14:00), Řepín – Pš.Mělník B (SO), L. Kostelec – Vojkovice (SO), Veltrusy – Obříství (SO), Libiš B – Všestudy (SO), Mšeno – H. Počáply (SO), Vysoká – Vehlovice.

21. kolo – neděle 16. 4. v 17:00

L. Kostelec – Libiš B (SO), Vojkovice – Řepín (SO), Vehlovice – Veltrusy (SO), Obříství – Hořín (SO), Lobkovice – Mšeno (SO), H. Počáply – Všestudy, Pš. Mělník – D. Beřkovice, H. Beřkovice – Vysoká.

22. kolo – neděle 23. 4. v 17:00

Hořín – Vehlovice (SO 10:45), D. Beřkovice – Vojkovice (SO 14:00), Řepín – L. Kostelec (SO), Libiš B – H. Počáply (SO), Veltrusy – H. Beřkovice (SO), Mšeno – Obříství (SO), Vysoká – Pš. Mělník B, Všestudy – Lobkovice.

23. kolo – neděle 30. 4. v 17:00

Řepín – Libiš B (SO), L. Kostelec – D. Beřkovice (SO), Vojkovice – Vysoká (SO), Vehlovice – Mšeno (SO), Obříství – Všestudy (SO), Lobkovice – H. Počáply (SO), Pš. Mělník – Veltrusy, H. Beřkovice – Hořín.

24. kolo – neděle 7. 5.v 17:00

Hořín – Pš. Mělník (SO 10:45), D. Beřkovice – Řepín (SO 14:00), Libiš B – Lobkovice (SO), Mšeno – H. Beřkovice (SO), Veltrusy – Vojkovice (SO), Vysoká – L. Kostelec, H. Počáply – Obříství, Všestudy – Vehlovice.

25. kolo – neděle 14. 5. v 17:00

D. Beřkovice – Libiš B (SO 14:00), Řepín – Vysoká (SO), Labský Kostelec – Veltrusy (SO), Vojkovice – Hořín (SO), Vehlovice – H. Počáply (SO), Obříství – Lobkovice (SO), Pš. Mělník – Mšeno, H. Beřkovice – Všestudy.

26. kolo – neděle 21. 5. v 17:00

Hořín – L. Kostelec (SO 10:45), Veltrusy – Řepín (SO), Mšeno – Vojkovice (SO), Libiš B – Obříství (SO), Lobkovice – Vehlovice (SO), H. Počáply – H. Beřkovice, Všestudy – Pš. Mělník B, Vysoká – D. Beřkovice.

27. kolo – neděle 28. 5. v 17:00

D. Beřkovice – Veltrusy (SO 14:00), Řepín – Hořín (SO), L. Kostelec – Mšeno (SO), Vojkovice – Všestudy (SO), Vehlovice – Obříství (SO), Pš. Mělník B – H. Počáply, H. Beřkovice – Lobkovice, Vysoká – Libiš B.

28. kolo – neděle 4. 6. v 17:00

Hořín – D. Beřkovice (SO 10:45), Veltrusy – Vysoká (SO), Libiš B – Vehlovice (SO), Obříství – H. Beřkovice (SO), Lobkovice – Pš. Mělník B (SO), Mšeno – Řepín (SO), H. Počáply – Vojkovice,

3. 6. 2017 17:00

SK Všestudy – L. Kostelec.

29. kolo – neděle 11. 6. v 17:00

D. Beřkovice – Mšeno (SO 14:00), Řepín – Všestudy (SO), L. Kostelec – H. Počáply (SO),Vojkovice – Lobkovice (SO), Veltrusy – Libiš B (SO), Vysoká – Hořín, Pš. Mělník B – Obříství, H. Beřkovice – Vehlovice.

30. kolo – neděle 18. 6. v 17:30

Hořín – Veltrusy (SO 10:45), Mšeno – Vysoká (SO), Libiš B – H. Beřkovice (SO), Vehlovice – Pš. Mělník B (SO), Obříství – Vojkovice, Lobkovice – L. Kostelec (SO), H. Počáply – Řepín, Všestudy – Dol. Beřkovice. (pet)

