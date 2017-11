FOTBAL: Libiš vysoko vyhrála, Neratovice neuspěly, Pšovka zvládla derby

Libiš završila fotbalový podzim vysokým vítězstvím s Poříčím

Závěr podzimní sezony si fotbalisté a fanoušci Sokola Libiš nemohli přát lépe. Jednomu z favoritů na přední místa krajského přeboru Poříčí nad Sázavou nastřílela Libiš pět branek. Skvělé loučení s podzimním fotbalem.

Sokol Libiš – SK Poříčí n. Sáz. 5:0

Branky: 30. a 62. Šenkeřík, 55. Očovan, 58. Šobr, 84. Stejskal. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: Malák, Šobr, Novotný, Kolísek, Dušek – Peroutka. Poločas: 1:0.

K vidění byl bojovný fotbal, v němž mohla Libiš dokonce dosáhnout dvouciferného výsledku. Musela by být však ještě lepší koncovka, než byla k vidění. Přitom na těžkém dopoledním terénu začal soupeř z Poříčí slibně, když už v první minutě mohl jít po chytrém lobu do vedení. Ale gól z toho nebyl a překvapivě to bylo od Poříčí na dlouho dobu vše. Tlak na branku hostů střídal útok za útokem a nechyběla řada vyložených šancí. Ovšem povel k změně skóre dal až ve 30. minutě hrající trenér Šenkeřík. Další šance do přestávky už Libiš neproměnila.

Po přestávce však začal její koncert okořeněný i góly. Od 55. do 62. minutě se Libiš trefila hned třikrát a tři body tak byly pojištěny. Poříčí se sice snažilo zaznamenat aspoň čestný úspěch, ale domácí obrana pracovala perfektně. A protože si diváci přáli „bůra“, hráči Libiše jim vyhověli. O pátou branku se v 84. minutě postaral Stejskal, který tak podtrhl konečný účet na 5:0. Se ziskem 33 bodů tak Libiš přezimuje na druhém místě.

Ostatní výsledky 15. kola krajského přeboru: Kutná Hora – Rejšice 3:2 (1:1), Lhota – Semice 5:1 (3:0), Poříčany – Horky n. Jiz. 2:4 (0:1), Slaný – Nespeky 0:1 po pen (0:0), Nové Strašecí – Sp. Příbram 0:6 (0:4), Beroun – Tuchlovice 6:3 (3:1), Hvozdnice – Klíčany 1:3 (1:1).

1. Horky n. Jiz. 15 12 0 1 2 42:14 37

2. Sokol Libiš 15 10 1 1 3 43:20 33

3. Lhota 15 9 0 2 4 36:21 29

4. Poříčí n. Sáz. 15 7 3 2 3 24:24 29

5. Klíčany 15 8 1 2 4 34:24 28

6. Beroun 15 9 0 0 6 36:27 27

7. Sp. Příbram 15 7 2 1 5 37:23 26

8. Tuchlovice 15 5 4 0 6 27:30 23

9. Hvozdnice 15 5 3 0 7 27:30 21

10. Kutná Hora 15 5 2 1 7 23:30 20

11. Slaný 15 4 2 3 6 20:22 19

12. Nespeky 15 5 1 2 7 19:26 19

13. Nové Strašecí 15 4 1 3 7 29:37 17

14. Rejšice 15 4 1 1 9 34:32 15

15. Semice 15 3 0 1 11 16:50 10

16. Poříčany 15 2 0 1 12 19:52 7

Sen se ve Velvarech nenaplnil, Neratovice tam padly Sen, s kterým odjížděly Neratovice do Velvar, vyhrát a posunout se do čela divize A, se nenaplnil. Po sérii tří vítězství Neratovice na hřišti lídra ve Velvarech prohrály 0:2. Slovan Velvary – FK Neratovice Byškovice 2:0

Branky: 13. Budějský, 22. Müller. Rozhodčí: Hocek. ŽK: Müller, Kalaš, Tenkl, Holub – Škarecký, Moravec, Ďurinda.ČK: Holub – Chlumecký. Poločas: 2:0. Neratovice odjely do Velvar povedený podzim ještě více vyšperkovat. Jenže v přímém souboji o prvenství se střelecky neprosadily ani jednou. Naopak sami dvakrát inkasovaly a to poměrně brzy. Už ve 22. minutě prohrávaly 0:2, ale ani to je neprobudilo k tomu s výsledkem něco udělat. Diváci viděli vyhrocené utkání, které také přineslo celkem sedm žlutých a dokonce i dvě červené karty – na každé straně jedna. Neratovice se už musely obejít bez Chlumeckého v 11. minutě, když ten byl vyloučen, podle zápisu od rozhodčího, za úmyslné kopnutí do hlavy soupeře v době, kdy nešlo o souboj o míč. Vyloučení se dočkaly i Velvary, ale až v 86. minutě po druhé žluté kartě. Přesto mohou být v Neratovicích spokojeni, druhé místo po podzimu je určitě velký úspěch neratovického fotbalu. Ostatní výsledky 15. kola divize B: Motorlet Praha – Český Brod 1:2 po pen. (0:1), Chomutov – Kladno 2:1 po pen. (0:0), Souš – Hostouň 2:1 (1:0), Hrobce – Tatran Rakovník 4:3 po pen (2:1), Česká Lípa – Ostrá 0:3 (0:1), Úvaly – Nový Bor 6:1 (3:1), Meteor Praha – Louny 2:3 po pen. (1:2). 1. Velvary 15 11 0 3 1 25:10 36

2. FK Neratovice Byškovice 15 9 1 2 3 32:21 31

3. Souš 15 8 2 2 3 34:18 30

4. Český Brod 15 9 1 0 5 34:19 29

5. Hostouň 15 9 1 0 5 30:18 29

6. Úvaly 15 7 4 0 4 25:20 29

7. Ostrá 15 8 1 2 4 27:15 28

8. Kladno 15 7 3 1 4 23:17 28

9. Chomutov 15 6 3 3 3 30:19 27

10. Motorlet Praha 15 8 0 2 5 32:21 26

11. Louny 15 4 3 0 8 24:29 18

12. Český Lípa 15 5 1 1 8 18:34 18

13. Meteor Praha 15 4 1 1 9 25:32 15

14. Tn Rakovník 15 2 0 4 9 15:29 10

15. Hrobce 15 1 1 0 13 14:49 5

16. Nový Bor 15 0 0 1 14 8:45 1 Kly získaly i skalp druhých Pěčic. V derby byla úspěšnější Pšovka Poslední kolo podzimu odehrála o víkendu i fotbalová I. A třída, i když stále ještě dvě odložená utkání chybí. Ta budou odehrána o víkendu 25. a 26. listopadu. Odložený zápas mají i Záryby, které se v sobotu vydaly do Mělníka. V okresním derby je tam totiž čekala Pšovka, která za Záryby zaostávala o tři body. Snad i proto se čekal boj a jak to bývá, derby mělo i opět svoji zvláštnost. I když se tentokrát hrálo mimořádně slušně. Ve vyrovnaném zápase, v němž byly uděleny jen dvě žluté karty, se ale vždy v závěru prvního i druhého poločasu radovala Pšovka, která měnila skóre a dokázala vyhrát 2:0. Svého soka tak bodově dohnala. Zajímavý duel se odehrál i na hřišti TJ Kly. Domácí hostili aktuálně druhé Pěčice a i Kly se nakonec mohly radovat. K vidění byl bojovný, ale vyrovnaný zápas. Až do samého závěru prvního poločasu byl bezbrankový stav. Ten Kly změnily až v 44. minutě. Jenže Pěčice neměly v úmyslu prodat svoji kůži lacino, neustále se snažily hrozit z nebezpečných brejků a domácí obrana si na nedostatek práce nemohla stěžovat. Přesto Kly v 67. minutě kapitulovaly. Jenže to byli domácí, kteří dávali více najevo, že o remízu a následné penalty nemají zájem. A tak se stalo, že v 84. minutě Chrdle znovu strhl vedení na stranu svého týmu. V závěrečných minutách už Kly těsné vedení udržely. Pšovka Mělník – TJ Záryby 2:0

Branky: 40. Pokorný, 83. Vilda. Rozhodčí: Bartůšek. ŽK: 0 – Urban, Šašek. Poločas: 1:0. TJ Kly – Sokol Pěčice 2:1

Branky: 44. Mihalík, 84. Chrdle – 67. Hubač. Rozhodčí: Glogar. ŽK: Pechar, Dohnal – Václav Novák, Ondřej Novák, Hubač. Poločas: 1:0. Ostatní výsledky 15. kola I. A třídy: Poděbrady – Uhl. Janovice 5:1 (2:0), Divišov – Český Brod B 3:1 (1:0), Kosmonosy – Luštěnice 3:1 (3:0), Mnichovohradištský SK – Sázava 2:1 (0:0), Velim – Čelákovice 2:0 (1:0), Lysá n. Lab. – Vyšehořovice 3:0 (1:0). 1. Vyšehořovice 15 10 2 1 2 36:17 35

2. Pěčice 15 8 3 1 3 37:22 31

3. Poděbrady 15 9 1 0 5 38:22 29

4. Kly 15 9 0 1 5 35:27 28

5. Kosmonosy 14 6 3 0 5 32:23 24

6. Český Brod B 15 7 0 3 5 31:25 24

7. Čelákovice 15 6 1 3 5 38:30 23

8. Divišov 15 7 0 1 7 23:29 22

9. Lysá n. Lab. 14 6 1 1 6 26:23 21

10. Záryby 14 5 3 0 6 24:25 21

11. Velim 15 6 0 3 6 25:28 21

12. Pšovka Mělník 15 6 1 1 7 20:27 21

13. Luštěnice 15 6 1 0 8 16:30 20

14. Mnichovohradištský SK 15 3 1 1 10 19:34 12

15. Sázava 15 2 2 1 10 18:38 11

16. Uhl. Janovice 14 2 1 3 8 18:40 11 Vojkovice ani Nelahozeves neudržely nadějné vedení Tečku za podzimní částí fotbalové sezony udělala i fotbalová krajská I. B třída, ve které máme sedm zástupců z mělnického regionu. To se ale naši zástupcům téměř nepovedlo. Jediným, kdo si připsal tři body, byl Lužec nad Vltavou, který doma deklasoval poslední Mn. Hradiště B šesti brankami. Tři body si připsala i Byšice, když dokázala ve Vojkovicích ve druhém poločase otočit výsledek. Stejně jako Vojkovicím se nedařilo Nelahozevsi. Ta hostila Dolnobousovský SK a v poločase vedla 1:0. Jenže po přestávce třikrát inkasovala a bylo po nadějích. Byl to boj o první místo, ale porážka nakonec sesadila Dynamo na podzimní třetí místo. Ostatní týmy z našeho regionu už na body nedosáhly. Výsledky 13.kola I. B třídy B: SK Vojkovice – TJ Byšice 2:3 (2:1) 18. Chládek, 45. Stuchlý – 4. Svačina, 57. Obusanya, 87. Hakl, Dynamo Nelahozeves – Dolnobousovský SK 1:3 (1:0) 33. Kubeček (vlastní) – 63. Tomíček, 81. Koštíř, 85. Sedláček, FK Dobrovice B – FC Mělník 2:1 (2:0) 14. Gába, 32. Pitloun – 87. Blahut (pok.kop), ČK: 3 (Dobrovice), Sokol Tišice – Libčice n. Vlt. 1:6 (1:3) 1:6 (1:3) 22. Toman – 7., 44. a 51. Hrdina, 15. Jeřábek, 60. a 67. Paluka, AFK Eletis Lužec – Mnichovohradištský SK B 6:0 (3:0) 8. Kučera, 13. Uher, 32. a 48. Lafek, 55. Kuchař, 78. Hrdlík, Benátky n. Jiz. B – FK Neratovice Byškovice B 2:0 (0:0) 77. Krýda, 80. Zeman, Stará Boleslav – Holubice 1:2 po pen. (1:0). 1. Libčice n. Vlt. 13 9 1 1 2 54:22 30

2. Dolnobousovský SK 13 9 1 0 3 40:19 29

3. Nelahozeves 13 9 0 1 3 25:14 28

4. Holubice 13 7 2 1 3 35:21 26

5. Lužec n. Vlt. 13 7 0 1 5 35:19 22

6. Byšice 13 5 3 1 4 28:27 22

7. Dobrovice B 13 7 0 0 6 35:37 21

8. Stará Boleslav 13 5 1 1 6 30:36 18

9. Benátky n. Jiz. B 13 6 0 0 7 18:27 18

10. Neratovice Byškovice B 13 3 2 4 4 15:18 17

11. Vojkovice 13 4 2 0 7 19:23 16

12. FC Mělník 13 4 0 1 8 18:31 13

13. Tišice 13 2 0 3 8 16:40 9

14. Mnichovohradištský SK B 13 0 2 0 11 12:48 4