Festival Tyjátjátra v Kralupech jde do dalšího ročníku

Kralupský divadelní spolek Scéna přivádí na přelomu podzimu a zimy do Kralup na svůj tradiční festival „Tyjátjátra“ amatérské divadelní soubory. Ty mají ve svém repertoáru kvalitní hry i světových autorů. „Jednou za čtrnáct dnů či měsíc máme za cíl od října do prosince včetně přivést do Kralup divadlo, které zdejší diváci v mainstreamu, tedy hlavním proudu, neuvidí. Dáváme jim možnost seznámit se s velice kvalitní amatérskou scénou. Výběr představení je velice pestrý. Zveme k nám soubory, které sami vidíme na festivalech. Nejčastěji to je z Jiráskova Hronova, což je největší divadelní žatva amatérského divadla u nás v republice,“ říká dramaturgyně festivalu Helena Plicková.

A v programu si mohl každý Kralupan přijít, jak se říká, na své. Ať už se jednalo třeba o monodrama, komedii, scénické čtení a podobně. Paleta českého amatérského divadla je široká a přispívá do ní svými inscenacemi i kralupský divadelní spolek Scéna. Do programu ukončeného 16. ročníku festivalu, zařadil svou novinku, hru Oty Ornesta „Já měla hezkej život“. Také tato hra napomáhá těm, kdo na představení přijdou, zjistit, o čem současné amatérské divadlo vlastně je a jakým jde směrem. Výkony amatérských herců jsou často srovnatelné s výkony těch renomovaných a veřejnosti známých, kteří běžně během roku vystupují na pódiu Kulturního domu Vltava v Kralupech.

Bývá tradicí, že amatérští divadelníci odjinud zůstávají i po představení v klubovně spolku Scéna. Diváci tak mají možnost se s nimi poznat a pobavit, což se jim v profesionálním divadle moc často nepřihodí. V tom je jedinečnost kralupského festivalu Tyjátjátra.

„Všeobecně dávají diváci přednost odlehčeným žánrům a komediím. Je to pochopitelné, protože mají běžných starostí ve svém životě dost a dost. Nám se ale už povedlo si naše festivalové diváky „vychovat“. Oceňují námi nabízenou škálu žánrů a přijdou i na „těžší“ témata. Odnášejí si tak domů mnohé náměty k přemýšlení. A o to nám jde,“ konstatuje H. Plicková.

Loňský festival „Tyjátjátra 2017“ uzavřelo koncem prosince představení „Valérie a týden divů“, od Vítězslava Nezvala. Byla to hra se skvělou hudbou a úžasnou scénografií v provedení divadla V. A. D. Kladno v sále tamního Kulturního domu Vltava.

J. Herain