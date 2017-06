Festival „Terasa BLUES“ bude opět setkáním se skvělou muzikou

Jsou tomu již dva roky co se zrodil nápad uspořádat hudební festival plný pohody na prahu léta a prázdnin. Tato myšlenka vyšla z hlavy zpěváka neratovické skupiny Vorasband Romana Kroužeckého. Od nápadu nebylo daleko k činům, a tak vznikl festiválek, jehož hlavním cílem je připravit návštěvníkům i muzikantům společně strávené příjemné chvíle setkání při hudbě, která pohladí srdce i duši. A tak letos se uskuteční již třetí ročník „Terasa BLUES“ . Tento festival letní pohody opět proběhne na k tomuto účelu vytvořené venkovní scéně neratovické restaurace Terasa v Kostomlatského sadech. Na jaké kapely se budou moci ti, kteří dorazí sem tuto sobotu 17. června těšit?

Role předkapely se ujme domácí skupina Vorasband, která to ve 13 hodin vše zahájí. Tato parta se dala dohromady v roce 2012, ale do dnešního dne prošla mnohými změnami jak personálními, tak repertoárovými. V zásadě však stále vychází z českého „bigbítu“ a blues. Pilířem kapely je bubeník Venca Vorasický (odtud Vorasband), dalšími členy jsou pak kytarista Michal Jelínek, a zpěvák, příležitostný kytarista i hráč na foukací harmoniku Roman Kroužecký. V únoru letošního roku kapelu doplnil baskytarista Láďa Přitasil. Repertoár kapely je postaven na převzatých písních Vladimíra Mišíka, Stanislava Kubeše a Olina Nejezchleby. Vzhledem k nástrojovému obsazení se však kapela snaží o vlastní projev.

Po ní vystoupí ve 14 hodin skupina Shout The Blues Band z Chotěboře, která bluesovou muzikou žije takřka dvacet let. Kapelníkem je Libor Lorenc, hraje na elektrickou i akustickou kytaru a zároveň kapelu vede. Na baskytaru hraje Jan Cakl a za bicími sedí Jan Myška. Manažerkou kapely a zejména skvělou zpěvačkou je Kateřina Agudelo Ramirez.

Od 15.15 hodin to bude kapela Hot Bohemian Blues Quartet. Frontmanem kapely je Allan Hartus, jenž pochází z Bostonu a jeho cílem je autentický přednes bluesových standardů jak ve zpěvu, tak i ve hře na foukací harmoniku. Kapelníkem a baskytaristou je Tóno Ďuratný, za bicími najdeme Kamila Němce, který mimo jiné hraje s kapelami Four Horses, RHCP Californication Tribute či Doggybag. A kytaru pak hraje nejmladší člen kapely Adam Weiss. Kapela vystoupí v cca 15.15 hod.

Představovat Luboše Andršta je tak trochu nošením dříví do lesa. Jeho kytarové mistrovství je zaznamenáno na téměř padesáti albech, na nichž možno najít přes 90 jeho původních skladeb. Nyní vystupuje se svým BLUES BANDEM, s jazzovým kvartetem LUBOŠ ANDRŠT GROUP a také s Michalem Prokopem v jeho Framus Five a projektu Unplugged. Je autorem hudební publikace Jazz Rock Blues, lektorem hudebních seminářů pro kytaristy a autorem vzdělávacího pořadu České televize „Kytarová klinika“. Během 45 let postupně spolupracoval s celou špičkou české jazzové i rockové scény (M. Prokop, M. Kratochvíl, J. Hrubý, J. Stivín, R. Dašek, E. Viklický, M. Svoboda aj.), ale vystupoval také se zahraničními osobnostmi ( P. Lipa, Toto Blanke, Ignaz Netzer, Tonya Graves, Dana Gilespie, Tadeusz Nalepa, Paul Jones, Katie Webster). V roce 1998 byl zvláštním hostem B.B. Kinga při jeho koncertu v Praze. Původně plánovaných 5 minut společného vystoupení se protáhlo na půl hodiny. V červenci 2000 ve Zlíně si během koncertu B.B. Kinga oba společně zahráli opět. Na Luboše a jeho kapelu se můžeme těšit v 16.30.

St. JOHNNY je jediná kapela v naší republice hrající jump-blues 50tých let. St. JOHNNY (Jan Stehlík) založil kapelu v roce 2005, inspirován svými cestami po USA. Jeho syrový pěvecký projev, stylová hra na kytaru a záliba ve starých aparátech jsou zárukou autentického bluesového zvuku jeho kapely. V jeho repertoáru najdete jak vlastní tvorbu, tak i osvědčené

bluesové standardy. St. JOHNNY vystoupil v roli předskokana bluesových legend Charlieho Musellwhitea, Lurrieho Bella, Paula Lamba, Any Popovic a dalších. Dále doprovázel amerického zpěváka a kytaristu Brenta Moyera na jeho Evropských turné. Kapela vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko) a vydala tři alba. Kapela vystoupí kolem 18.20 hodin.

A finále bude patřit skutečné hudební legendě! A tou bude kapela The PRIMITIVES Group , která to rozpálí od 20 hodin. Po téměř půl století se na česká i evropská pódia vrací kult československé psychedelic music! Skupina, která vždy plnila stránky hudebních časopisů, poutala pozornost hudebních kritiků a přiváděla v úžas fanoušky. Primitivové, později Primitives Group hráli písně, mimo jiné, od skupin The Doors, Fugs, Pretty Things, Jimi Hendrixe, Animals nebo Mothers of Invention. Přínos Primitivů a jejich velice silný vliv na české hudební scéně je málo doceněný a téměř nezdokumentovaný. Jako první na světě používala líčidla, převleky, projekce a ohnivé efekty. Na The Primitives Group navázala v sedmdesátých letech skupina Plastic People of the Universe. Obnovení Primitivové na svém comebackovém turné odehrají desítky koncertů po České republice a v roce 2017 vystoupí i za hranicemi v Dánsku, na Ballerupském musik festivalu.

Není pochyb, že tento třetí, jubilejní ročník opět přinese to, pro co vůbec vznikl. Chvíle plné pohody se skvělou muzikou.

mar