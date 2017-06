Festival Taste of New Orleans míří do Mělníka

V sobotu 24.června se od 14 hodin uskuteční na mělnickém náměstí Míru tematický mezinárodní bluesový festival zaměřený na New Orleans. Účelem tohoto festivalu je přivést nejen skvělé muzikanty z New Orleans, ale také přiblížit atmosféru tamních tradic, kultury a v neposlední řadě také ochutnat nějakou tu neworleanskou specialitu.

Hlavní hvězdou bude excelentní bluesový kytarista a zpěvák Keith Stone právě z tohoto města na břehu Missisippi.

Festival zahájí se skvělou show Petr Kroutil a jeho Original Vintage Brass Band hrající dixieland, který se od mělnické radnice vydá na pochod přes náměstí a přilehlé okolí ve stylu neworleanských „marching bandů“.

Dále vystoupí Jakub Zomer Quartet, Jakub Zomer je jednou z největších osobností ve hře na piáno a na varhany Hammond zaměřující se na propojení jazzu a blues. Dále to bude americký bluesmen Justin Lavash, který je mělnickému publiku již dobře znám díky jeho koncertům v klubu Stará mydlárna či letních Blues před Dírou v podloubí náměstí Míru. Chybět nebude Tomáš Homuta Trio, které kromě Tomáše tvoří soulová zpěvačka Vlaďka Svobodová a saxofonista David Fárek. Potom zahraje hudební formace St. Johnny, která je jedinou kapelou u nás hrající jump-blues padesátých let. A konečně na závěr to bude Keith Stone Band. Výše uvedený americký zpěvák zde vystoupí s doprovodnou kapelou, kterou tvoří samozřejmě pianista Tomáš Homuta, který s ním vystupoval i během svého pobytu právě v New Orleans.. Rytmickou sekci vytvoří fantastický a energií nabitý italský bubeník Marcello Borsano a precizní basové linky se rozezní pod rukama skvělého basisty Milana Schmidta. Tato doprovodná formace se už sešla na mezinárodním bluesovém festivalu Blues Alive, kde doprovázela syny Muddyho Waterse – Big Billa Morganfielda a Muda Morganfielda.

Součástí festivalu bude rovněž „stylové“ občerstvení. Mělnická hospoda Němý Medvěd bude mít totiž zde stánek s tradiční neworleanskou kuchyní jako je gumbo a různé druhy originálních louisianských hamburgerů. Samozřejmě k dispozici bude i česká festivalová „klasika“.

Celá tato akce nese název „Festival Taste of New Orleans“, kde idea „Taste of“ znamená „Chuť – Vkus z“.

A tak se skutečně nabízí skvělé odpoledne s ochutnávkou trochu toho New Orleans v našem městě.

Bedřich Marjanko

Bližší informace o účinkujících:

PETR KROUTIL & ORIGINAL VINTAGE BRASS BAND

Dixielandové pochodové kapely patří neodmyslitelně k hudební tradici New Orleans. Tím se zde naskýtá jedinečná příležitost zapojit se do průvodu a užít si netradiční procházku po Mělníku za doprovodu skvělé hudební show v neworleanském stylu. Petr Kroutil je jedním z nejvýraznějších a charismatických jazzmanů u nás. Saxofon a klarinet vystudoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Na prestižní Berklee College Of Music v Bostonu studoval Jazz Composition a Performance. Dále studoval indickou flétnu dva roky na Kathmandu University v Nepálu. U nás je znám jako Danny Smiřický ze seriálu Prima sezóna podle Josefa Škvoreckého. Získal řadu českých i zahraničních hudebních ocenění (např. B.e.s.t.

Award of Berkelee College). Od 18 let hrál po boku Ondřeje Havelky a ve věku 22 let byl spoluzakladatelem big bandu Pražský swingový orchestr, kde působil sedm let jako sólista. Jako jediný Čech hrál i na zahajovacím festivalu Olympiády v Londýně v roce 2012. Již šestým rokem hraje se svým pop jazzovým tělesem Petr Kroutil Orchestra. V roce 2016 zakládá ambiciózní big band založený na hudbě jazzu 20. a 30. let. Original Vintage Orchestra. V tomto big bandu působí jako kapelník, sólista, zpěvák a aranžér.

JAKUB ZOMER QUARTET

Jakub Zomer je jednou z největších osobností ve hře na piáno a na varhany Hammond zaměřující se na propojení jazzu a blues. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde nyní působí jako profesor a vyučuje klavír a souborovou hru. Se svými dvěma kapelami Blues Bond a Tribute to Ray Charles, nebo jako člen formací Libora Šmoldase a Romana Pokorného, je již léta nedílnou součástí pražské scény. Kromě těchto spoluprací ho jazzový klub Reduta také angažuje jako kapelníka pro projekty Famous Swing Melodies a jako organizátora tématických koncertů Blues Story. Mezinárodní spolupráce mu ovšem též není cizí. Byl například osloven americkým trumpetistou Billem Warfieldem (v jazzové encyklopedii je uváděn jako jeden z nejoriginálnějších skladatelů současnosti), aby se s ním a jeho newyorkskou kapelou Hell’s Kitchen Funk Orchestra zúčastnil natáčení desky přímo v New Yorku. Tato deska poté dosáhla na 42. příčku JazzWeeku, jazzové top 100 v renomovaném týdenním žebříčku. Sám Jakub říká: „Mám zkrátka rád hudbu, která nepostrádá energii, a přitom je chytrá. Takovou, která je od srdce, ale není hysterická.“ Tím se dá shrnout jeho přístup k hudbě a odraz jeho osobitého hudebního stylu.

JUSTIN LAVASH

Kytarista ojedinělého stylu s hlasem, jenž odráží funky i drsnou tvář osudu, kritiky označován za performera světové úrovně. Pohybuje se v hudební branži již přes dvacet let. Svoji indie rockovou kapelu v Anglii rozpustil v roce 1990, přestěhoval se do Francie, kde hrál po klubech blues a během let se stal virtuosem kytarového „fingerstyle“ hry na kytaru. Čerpal z různých žánrů, z folku, blues i francouzského šansonu. Z Francie, kde často působil, se vrátil do Londýna, kde se zapojil do prosperující jazzové scény raných let devadesátých. Poté se živil hraním na lodích v kapelách někdejších kabaretních hvězd, ale také studiovým nahráváním a transkripcí hudebních partitur. Multižánrovost, které byl vystaven, se brzy promítla také v jeho skládání. Dnes disponuje čtyřmi autorskými CD (Harder and Harder, Fits and Starts, Slide, 25 Years a letos: Changing of tides), která se úspěšně prodávají v Evropě. V současnosti žije v Praze, kde působí mimo jiné s Monikou Načevou, Vladimírem Mertou, spolupracoval na nahrávkách Sunflower Caravan a Lenky Dusilové, s níž složil a nazpíval píseň Brother a Mayday. Napsal píseň „Dizzy and Stranded in Prague“ s Michalem Horáčkem (Český kalendář, 2013) a v Lucerna Music Baru otevřel prostor pro Johnnyho Wintera.

TOMÁŠ HOMUTA TRIO

V této formaci vystoupí s pianistou Tomášem Homutou soulová zpěvačka Vlaďka Svobodová a saxofonista David Fárek. Kapela se orientuje převážně na rhythm & bluesovou hudbu a přebírá skladby od takových interpretů, jako je např. Luckey Peterson, John Mayall, Eric Clapton, ale hraje také i více známou klasiku, jako je např. Tina Turner, Rolling Stones, Beatles. Vlaďka a Tomáš se spolu střídají na postu hlavního, nebo vokálového zpěvu za doprovodu dynamického piana a Davida na saxofon nebo cajon.

Tomáš je velmi osobitým bluesovým pianistou, hráčem na varhany Hammond a foukací harmoniku. Od svých patnácti let začal pravidelně sólově vystupovat a utvořil si tak svůj vlastní styl bluesového pojetí. Nyní se pohybuje hlavně na pražské scéně, kde koncertuje buď sám nebo s předními bluesovými kapelami, z nichž možno jmenovat např. Rene Trossman Band (USA – Chicago), nebo Marcel Flemr Band, se kterým měl možnost doprovázet na mezinárodním festivalu Blues Alive v Šumperku syny Muddy Waterse Big Billa Morganfielda a Mud Morganfielda. Je hráčem s bohatou hudební minulostí a za zmínku určitě stojí působení v jižansko-rockové kapele The Cell, která vystoupila jako předkapela např. pro ZZ Top, Johna Mayalla, Shemekiu Copeland. Zde také potkal zpěvačku Vlaďku Svobodovou, kterou později oslovil když zakládal svojí kapelu Stiff Trigger. V minulém roce odjel načerpat nové zkušenosti do New Orleans, kde se úspěšně začlenil do tamní bluesové hudební komunity, a po návratu se rozhodl, že by rád trochu té neworleanské atmosféry přinesl i k nám. Toto rozhodnutí ho vedlo k založení spolku Melodyroad, který mu umožnil uspořádat a zorganizovat právě tento Festival Taste Of New Orleans.

ST. JOHNNY

Je jedinou kapelou v ČR hrající jump-blues 50tých let. St. JOHNNY nebo-li Stehlík Jan založil kapelu v roce 2005 inspirován svými cestami po USA. Jeho syrový pěvecký projev, stylová hra na kytaru a záliba ve starých aparátech jsou zárukou autentického bluesového zvuku jeho kapely. V jeho repertoáru najdete jak vlastní tvorbu, tak i osvědčené bluesové standardy. St. JOHNNY vystoupil v roli předskokana bluesových legend Charlieho Musellwhitea, Lurrieho Bella, Paula Lamba, Any Popovic a dalších. Dále doprovázel amerického zpěváka a kytaristu Brenta Moyera na jeho evropských turné. Kapela vystupuje doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko) a vydala tři CD.

KEITH STONE BAND

Opravdová bluesová lahůdka v podání kytaristy, zpěváka a skladatele Keitha Stonea pocházejícího z New Orleans, odkud přináší hudbu plnou blues/soul/funk/groove a v kombinaci se svým oduševnělým bluesovým hlasem odkazuje na své neworleanské kořeny. Mnoho let již Keith Stone pravidelně vystupuje na neworleanské scéně, kde sdílel pódia s takovými hráči jako je Irma Thomas, Ernie K-Doe, Dr. John, Walter Washington, George Porter, JR., a Davell Crawford. V letech 1990 – 1994 s kapelou otevíral koncerty pro legendární umělce jako je Ray Charles, Gladys Night, Ricky Skaggs, a Albert Collins. V roce 2016 natáčí své debutové album „The Prodigal Returns“, na kterém hostuje i světoznámý pianista Dr. John. Toto album bylo velice kladně přijato nejen bluesovými fanoušky, ale i mezi hudebními kritiky. Například bylo oceněno čtyřmi hvězdami v jednom z nejprestižnějším americkém hudebním časopise „DownBeat“. Více na www.keithstonemusic.com Doprovodnou kapelu tvoří Tomáš Homuta (piano, Hammond organ), který se s Keithem Stonem setkal právě v New Orleans. Rytmickou sekci tvoří fantastický a energií nabitý italský bubeník Marcello Borsano a precizní basové linky se rozezní pod rukama skvělého basisty Milana Schmidta. Tato doprovodná formace se už sešla na mezinárodním bluesovém festivalu Blues Alive, kde doprovázela syny Muddyho Waterse – Big Billa Morganfielda a Muda Morganfielda.