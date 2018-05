Férová snídaně v trávě již posedmé

V sobotu 12. května dopoledne se v různých koutech naší republiky všichni podporovatelé produktů, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce mohou zapojit do již 7. ročníku piknikového happeningu „Férová snídaně NaZemi“. Jedná se o akci při které místní příznivci fair trade společně posnídají na veřejném místě, aby netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade. A co je vlastně to „fair trade“? Fair trade dává pěstitelům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají za své kakao nebo kávu spravedlivě zaplaceno, pěstují tyto plodiny s ohledem na životní prostředí a jejich děti potom místo těžké práce mohou chodit do školy. V loňském roce snídalo v 164 místech po celé republice na 7800 lidí…

V Mělníku se Férová snídaně NaZemi pořádá pod záštitou Mekuc od 10 do 12 hodin na trávníku u sochy Karla IV. Účastníci si na snídani opět přinesou vlastní dobroty, ať už fairtradové či doma připravené z fairtradových surovin, nebo lokální, jako například sýry, med, zeleninu. Tyto potraviny si účastníci mohou pořídit i cestou na toto setkání přes náměstí Míru, kde budou právě probíhat sobotní Farmářské trhy. Přece lokální pochutiny chutnají nejlépe když jsou co nejčerstvější. U příležitosti Férové snídaně si připomeneme, že tomu bude rok co byla slavnostně otevřena mělnická Semínkovna, což je místo, kde lidé mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek. Přijďte férově posnídat a odnést si i první májová semínka!

