OKÉNKO STAROSTY: Farizejství politických stran vůči Andrejovi Babišovi

S odstupem času je zřejmé, že politické strany, mimo KSČM, nevědí, jak naložit s jednoznačným vítězstvím hnuti ANO 2011 v parlamentních volbách. Dezorientace je tak značná, že politici si začínají protiřečit a svádějí svou neschopnost při vyjednávání o nové vládě na své partnery nebo na přístup Andreje Babiše. Svůj osobní a politický neúspěch schovávají lídři za causu Farma Čapí hnízdo, tedy na obvinění Andreje Babiše z trestného činu. Obvinění je mantrou, kterou opakují do nekonečna.

Je třeba upozornit, že se zatím Andrej Babiš ničeho nedopustil, byl pouze obviněn. V právním státě se musí respektovat i u politika presumpce neviny. Zkusme si však bez emocí zopakovat, co víme o případu Farma Čapí hnízdo. Bylo by ještě možné pro úplnost čekat, až bude zveřejněna zpráva OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům), a pak bude jasné, co přesně v ní stojí. Hlavní je to, že projekt Čapí hnízdo nesplnil podmínky pro poskytnutí evropské dotace, a proto je nutné ho vyškrtnout z evropského financování. Z této dikce je zřejmé, že žadatel o dotaci, akciová společnost Farma Čapí hnízdo, byla ve skutečnosti úzce navázána na finanční impériu, Agrofert podnikatele a dnes premiéra Andreje Babiše. Proto neměla nárok na dotaci vypsanou pro malé a střední firmy s ročním obratem do miliardy korun. Pro tuto informaci nemá veřejnost k dispozici příslušný úřední dokument s razítkem. Zpráva OLAF byla zařazena do spisu obvinění a bylo doporučeno státní zastupitelstvem ji zatím nezveřejňovat. Což má svou logiku, protože tento dokument může být zlomový pro vyšetřovatele a státního zástupce, kteří mají na starost trestní rozměr případu. Touto zprávou mohou tak získat definici škody, kterou státní rozpočet eventuálně utrpěl, a také popis toho, kdo ve skutečnosti Farmu Čapí hnízdo ovládal. Pokud se mohou opřít o takové důkazy, pak se žaloba bude sestavovat snadněji. Pochopitelně bude na soudu, aby případně rozhodl, kdo z jedenácti podezřelých se eventuálně dopustil trestných činů podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Je zřejmé, že se v tomto případě vyšetřování dotačního podvodu dostalo dál než málokterý podobný případ. To ukazuje stručný popis jeho historie.

Základním trikem při čerpání dotace byl vznik podniku Farma Čapí hnízdo s akciemi na doručitele v roce 2008, kdy byla také dotace přidělena. U podniků s akciemi na doručitele nebylo možné zjistit, kdo je ve skutečnosti ovládá, ani to, že jsou součástí velkého koncernu. Také proto Babiš přiznal, že mu Čapí hnízdo patří až v roce 2014, kdy byly anonymní akcie zrušeny zákonem schváleným ještě v dobách Nečasovy vlády. O rok později se začaly objevovat v médiích stále častěji články, které v zásadě kladly Babišovi jedinou otázku, zda mu Čapí hnízdo nepatřilo i během čerpání dotace, a zda se tím, že se jako majitel či ovládající osoba skrýval, nedopustil dotačního podvodu. Protože Babiš věrohodně neodpovídal, nebylo to možné zjistit bez vyšetřování, kterého se v reakci na novinové články ujaly tuzemská policie a OLAF. Teď z dostupných zpráv může vyplývat, že akcie na doručitele opravdu zakrývaly Babišovu účast v projektu. Byl to dotační podvod? Nevíme. Otázka pro soudce. Tento stav mi připomíná situaci v italském parlamentu v roce 2008. Tehdy získal Silvio Berlusconi absolutní většinu ve sněmovně a stal se premiérem, i když čelil žalobě na krácení daní. Soudy proběhly až v roce 2012, resp. 2014, tedy až po pádu tehdejší Berlusconiho vlády v roce 2011. Nevím proto, proč politické strany neumožní Andreji Babišovi vytvořit menšinovou vládu. Vždyť jiná rozumná alternativa není, pokud nechci s ním vládnout v koalici, nebo nechci, aby vznikla nepřiznaná koalice SPD Tomia Okamury či KSČM Votěcha Filipa. Tedy seskupení, které může být skutečným ohrožením demokracie. Zahnat Andreje Babiše do kouta, aby neměl na výběr a hrozit mu, že ho určitě zavřu, je zcela hloupé a neprozíravé. Důsledky mohou být nedozírné. Platí zásada, že vždycky může být hůře. Pak ještě zbývá vypsání předčasných voleb, které nechce ani prezident, ani parlament, které jedině připouští a možná se na ně těší v říjnovém termínu 2018 Andrej Babiš. Nedělejme si iluze, Česko již není tou zemí, kterou byla před volbami 2017. Jsme v období, která není již klasickou liberální demokracií, ale jak říká Jiří Padevěd, jedná se o emokracií. Tedy v období,

kdy voliče nezajímají ani programy politických stran, ani nosné ideje. Volí podle momentální nálady či sympatií. Rozhodují se podle jediného hesla.

A ještě pro pořádek – vůbec nechci předjímat rozhodnutí nezávislých soudů, ale Silvio Berlusconi byl jako expremiér odsouzen ke čtyřem letům vězení, verdikt byl vzhledem k jeho věku zmírněn na veřejně prospěšné práce.

Proto říkám, parlamentní opozice, vzpamatujte se. Nebuďte sebestřední, tady nejde o vás, tady jde o nás všechny.