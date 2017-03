Derby znovu pro volejbalistky Neratovic

Krajské volejbalové soutěže vrcholí. Do konce bojů ve skupině o 7. až 11. místo chybí odehrát jen dva dvojzápasy, v případě Neratovic už jen jeden. Poslední dvojkolo Neratovice s Roztoky už předehrály, když po výsledcích 0:3 a 2:3 získaly jen jeden bod a na prvenství ve skupině už zřejmě mohou zapomenout. To by musely vedoucí Roztoky u poslední Mladé Boleslavi dvakrát prohrát.

Víkendové kolo obstaralo okresní derby, jehož aktéry byly domácí Kralupy a hosté z Neratovic. Obě utkání vyhrály jasně Neratovice, které vždy dokázaly jasně vyhrát úvodní dva sety. Ve třetím setu Neratovice polevily, ve druhém utkání ho dokonce prohrály, ale nakonec oba zápasy dovedly do vítězných konců. Neratovice si tak pojistily druhou pozici a stále mají ještě naději přeskočit i Roztoky, ale jen za podmínek porážky Roztok v Ml. Boleslavi a vítězství Neratovic doma s Tuchlovicemi.

Skupina o 7. – 11. místo

7. a 8. kolo: TJ Kralupy – TJ Neratovice 0:3 (-11, -12, -21) a 1:3 (-16, -15, 20, -13), Tuchlovice – Mladá Boleslav 3:0 a 3:1.

1. Roztoky u Prahy B 14 12 2 36:15 33

2. TJ Neratovice 14 10 4 36:18 32

3. Tuchlovice 14 7 7 29:23 24

4. TJ Kralupy 14 4 10 19:34 11

5. Mladá Boleslav 12 1 11 5:35 2

pet