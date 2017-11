Den města Mělníka vzpomene rovněž významného rodáka

V hudebním sále Masarykova kulturního domu se v sobotu 25. listopadu od 17 hodin uskuteční společenské setkání, které pořádá Město Mělník, Mělnické kulturní centrum a Hudebně recitační spolek F. Černického. Po úvodních slovech starosty města Mělníka MVDr. Ctirada Mikeše proběhne představení nového vizuálního stylu tohoto města na soutokem Labe s Vltavou.

Následovat bude literární pásmo v podání Hudebně recitačního spolku Františka Černického. Tentokrát bude věnováno mělnickému rodáku Viktoru Dykovi od jehož narození 31. prosince právě uplyne 140 let. Otec Viktora Dyka byl ředitelem mělnického panství knížete Jiřího z Lobkovic a v Mělníku žila rodina do roku 1888. Poté se přestěhovala do Prahy, nejdříve na Malou Stranu, od roku 1904 se usídlila na Vinohradech. Básník, prozaik a dramatik, kulturní a politický publicista, divadelní a literární kritik, překladatel z francouzštiny a němčiny zemřel v roce 1931 při koupání v jugoslávském Lopudu.

mar