Dejvické divadlo se opět představí v Mělníku

Stalo se již určitou tradicí, že poslední předprázdninové divadelní představení v Masarykově kulturním domě patří přední pražské scéně. A tou je Dejvické divadlo. V letošním roce oslaví již čtvrt století své existence, neboť první představení se v Dejvickém divadle odehrálo 14. října 1992. Svou školní inscenaci hry Matěje Kopeckého „Johanes doktor Faust“ uvedl nastupující herecký soubor, který do Dejvického divadla přišel během studia alternativního a loutkového divadla DAMU pod vedením pedagoga a režiséra Jana Borny. Ten se stal od roku 1993 uměleckým šéfem. Celý soubor však o tři roky později přešel do tehdy založeného Divadla v Dlouhé. Avšak vznikl soubor nový pod vedením Miroslava Krobota, který působí dodnes.

Mělnickým divákům tentokrát uvede inscenaci jejíž motto zní: „…žijeme nespokojené frustrované životy v krásných časech!“ Hra o lidech, kterým se zastavil výtah. To je podtitul a hlavní téma inscenace „Zásek“. A to se všemi významy, které v sobě tato věta nese. Pět postav, které jsou okolnostmi donucené zastavit se a setrvat společně v prostoru dvakrát dva metry, aniž by dopředu věděly, kdy a zda se z něj dostanou. Důležité je nejenom zjistit, proč se s nimi výtah zastavil, ale možná důležitější je uvědomit si, co se musí stát, aby se znovu rozjel.

Autorem hry je David Doubt, mladší bratr Doylea Doubta, který pro tuto scénu napsal „Černou díru“. Znalí tohoto divadla jistě budou tušit, že text hry vznikal opět za přispění všech zúčastněných. V tomto případě v sobě David Doubt skrývá sedm jmen, přičemž nejvýznamnější je jméno „toho, co to dával dohromady“, což je označení, které si sám pro sebe stvořil režisér inscenace Ivan Trojan. Ten si ke svému režijnímu debutu přizval tým spolupracovníků, s nimiž se už při práci zde setkal, kromě čtyř hereckých kolegů také výtvarnici kostýmů Katarínu Hollou, scénografa Pavola Andraška, dramaturgyni Evu Sukovou a hudebníka Matěje Kroupu. Ten, kromě toho, že je autorem hudby, také vytvořil jednu z pěti postav, které se zasekly někde mezi 12. a 11. patrem… V dalších úlohách se představí Klára Melíšková, Veronika Khek Kubařová, Martin Myšička a Hynek Čermák.

A tak v pondělí 19. června od 19 hodin se divadelní sál kulturní domu zaplní diváky kteří si jistě odnesou skvělý umělecký zážitek.

mar

Z PŘEDSTAVENÍ Foto: archiv DD