Darem svazu hokeje oceněni kralupští zachránci života

Při příležitosti hokejového mistrovského utkání krajské soutěže mužů se na ploše kralupského zimního stadionu konala malá společenská událost. Za bouřlivého potlesku diváků z nastoupené řady domácích hokejistů vybruslili hráči v modrobílých dresech Jan Háva a Robin Student.

Ti před časem zachránili život. Neváhali a poskytli profesionální první pomoc zraněnému hráči TJ Božetice poté, co během hokejového zápasu upadl na led a byl nešťastně říznut bruslí do krku. Oba jmenovaní se okamžitě snažili zastavit masívní krvácení. Postižený hráč byl rychlou záchrannou službou převezen do pražské nemocnice Na Homolce, kde byl na cévním oddělení ihned úspěšně operován. Oběma jmenovaným předal věcný dar Tomáš Měřínský, předseda výkonného výboru Hokejového klubu Kralupy, spolu s poslancem Parlamentu České republiky Milanem Hniličkou, proslulým bývalým reprezentačním brankářem, který dnes zastává funkci šéfa sekce rozvoje mládeže českého hokeje (na snímku vpravo). Získali symbolický dar – autentické repliky kožených bund mužstva reprezentantů Československa z roku 1947.

Ocenění za odvahu kralupským hokejistům udělil Tomáš Král, prezident Českého svazu ledního hokeje, jako výraz jejich odvahy a hrdinství. Tyto jejich mimořádné vlastnosti ocenil i starosta města Kralupy nad Vltavou při slavnostním vyhodnocení zasloužilých osobností tamního veřejného života k 115. výročí města.

Text Jiří Herain, foto Kateřina Horová