Další výprava do mělnického podzemí

Když se minulý měsíc na jeden den otevřely sklepy domu čp.13 ve Svatováclavské ulici setkalo se to s velkým zájmem. Během tohoto jediného se do těchto prostor přišlo podívat více než 600 návštěvníků. Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, jenž ve spolupráci s městem Mělník tyto akce pořádá zve tak na další výpravu do mělnického tajuplného podzemí.

A tak tuto sobotu 19. května od 9 do 17 hodin budou opět na jeden den otevřeny rozsáhlé sklepy domu „U Straků“, který se nachází na rohu ulice 5. května a Palackého náměstí. Návštěvníci shlédnou unikátní sklepení, které ve svém nejhlubším místě skrývají například sto let starý betonový bazén, jenž svého času sloužil v minulosti jako veslařský trenažér pro mělnického olympionika Josefa Straku. Vchod bude z náměstí Karla IV. přes hudební klub a bar Stará mydlárna mezi domy čp. 143 a 144. Na prohlídky není třeba se nijak objednávat ani si rezervovat vstupenky, neboť bude volný průběžně po celý den. Akorát bude třeba si vzít sebou baterky. A jelikož v tomto případě průchod není fyzicky náročný návštěvu lze absolvovat i s malými dětmi bez omezení věku.

mar