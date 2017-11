Další pořádně „nadupaný“ program ve Staré Mydlárně

Po poměrně klidném víkendu v podobě skvělého pátečního večera s Ivanem Vránou a jeho hudební formací bude program v mělnickém klubu opět pořádně nadupaný.

V pátek se uskuteční další ze zdejších křtů. A to společná deska dvou kapel, které to mají k sobě zeměpisně trochu dál, ale hudebně hodně blízko.

„Domácí“ kapelu The Oxx již fanouškové toho žánru dobře znají. Je to skupina, která není „jen“ punk. Je plná energie, a také originální. Tito mladí muzikanti hrají cosi mezi surf rockem, rock and rollem a punkovým nářezem. Kam dorazí, tak tam je milují. Koncertují po klubech nejen v našem regionu ale zabrousí i do hlavního města. Prostě mají našlápnuto i k festivalovým úspěchům.

A skupinu Psychocandy tvoří tři kamarádi z jednoho znojemského předměstí, kteří mají rádi špinavý zvuk devadesátek, post-punkovou basu a madchesterské rytmy. Dávají si záležet, aby každá píseň zněla trošku jinak. Někdy popy and dreamy, jindy zas plný špíny. Střídají se za mikrofonem, basou i kytarou. Nejde o žádné virtuózy, ale je to gang. Prostě jsou to kamarádi z dětství, kteří se na své sny nevykašlali a snaží si je plnit..

A jedním z nich je uskutečnění společné nahrávky s „oxxáky“, kterou právě zde pokřtí. Vinyl půjde ven! Na jedné straně OXX na druhý „znojemský okurky“ Psychocandy. A jako každý křest má i speciální hosty, nebude tomu ani zde jinak. Bude se jednat o kapelu Snyder z Plzně! I tato skupina si v letošním roce užila tuto slavnostní chvíli, neboť na jaře jim vyšlo album „Demons Eat Baby Carrots“. Deska obsahuje dvanáct písníse vším, co k tomu patří. Průrazný špinavý riffy, dobře mířený popové melodie, upřímný texty a hlavně to srdíčko!

Takže kdo zavítá tentokrát již ve 20 hodin užije si skvělý večer.

Avšak ani sobota nebude bez pořádného nářezu, neboť i tentokrát se představí tři kapely. V létě před dvěma lety dostali dva kamarádi geniální nápad – založit kapelu. Co hrát za styl bylo od začátku jasné jedině punk-rock po vzoru saxofoné punkové legendy Volant. Toho víkendu se zrodil v těchto dvou hlavách i název – Přísun Povolen! Zbývalo pak ještě sehnat další muzikanty, což se delším úsilí nakonec podařilo a kapela od začátku minulého roku začala zkoušet a jezdit po různých hudebních setkáních. Počátkem října se vydala společně s kolínskou kapelou Do hlavy Brouk na společné turné kdy na jednotlivých zastávkách přiberou další speciální hosty. Crossover-rock´n´rollová skupina Do hlavy Brouk působí na hudebních pódiích pět let a má za sebou nespočet koncertů.

A kdo bude tím speciálním hostem? Představí se mělnická rocková kapela Paravize, která v Mydlárně není žádným nováčkem, a gymnaziální skupina Wotazník z Mladé Boleslavi.Tato punk-rocková kapela se v letošním roce zúčastnila soutěže Boleslavsko hledá talenty… a vyhrála!

Takže i tento pořádně nadupaný večer, který začíná rovněž od 20. hodiny bude pořádně nadupaný.

Bedřich Marjanko