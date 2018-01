„Cyrano“ – příběh plný hrdosti a lásky

Paříž, polovina 17. století. Cyrano z Bergeraku, muž nápadný především svým nosem, ale o nic méně svým vtipem, pohotovostí a básnickým rýmem se zamiluje do své krásné sestřenky Roxany. O tu se uchází i hrabě de Guiche, jenž je však ženatý. Roxanino srdce však patří mladému kadetovi ze Cyranova pluku, Kristiánovi. Roxana žádá Cyrana o pomoc a ochranu mladíka – a Cyrano, ač nešťasten, souhlasí. A tak se stane, že z úst i pera Kristiána vycházejí Cyranovy verše. Roxana se zamiluje, a sama netuší, že víc do veršů, krásných slov, než do samotného Kristiána. Zhrzený de Guiche se mstí, a muži musí do války…

Toto slavné dílo Edmonda Rostanda patří k nejhranějším divadelním inscenacím a hlavní role k nejprestižnějším a nejnáročnějším. Představitel Cyrana doslova nesejde z jeviště. Není proto náhodou, že v této roli se na předních našich scénách představily takové osobnosti jak Eduard Kohout, Zdeněk Štěpánek, Radovan Lukavský, Vladimír Brabec a další skvělí herci.

Pražský divadelní spolek Kašpar, jehož domovskou scénou je Divadlo v Celetné nastudoval tuto inscenaci v režii Jakuba Špalka a svojí premiéru měla v červnu 2006. Od té doby hra absolvovala téměř na dvě stovky repríz v Praze i v dalších místech naší republiky.

A nyní se představí i v mělnickém Masarykově kulturním domě jako letošní první divadelní představení ve středu 17. ledna od 19 hodin. V hlavních rolích návštěvníci uvidí Martina Hofmana coby Cyrana a mělnickou rodačku Jitku Čvančarovou v úloze Roxany. Dále hrají Lukáš Jůza (De Guiche), Míla Tichý (Kristián), Štěpán Coufal (Valvert, Mušketýr, Ligniére, Karbon), Pavel Lagner (Le Bret), Aleš Petráš (Ragueneau, Divák, 1.kadet, Kapucín) a Eliška M. Boušková (Montfleury, Duena, Líza, 2.kadet, Marta). Hudbu složil skvělý muzikant a kytarista Michal Pavlíček.

Není proto pochyb, že diváci si odnesou hluboký umělecký zážitek, neboť zde opět Cyrano odhodí svůj širák v dál….

mar