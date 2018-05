Čest Mělnicka doma zachraňovaly jen Záryby

Záryby, Kly i Pšovka Mělník měly ve 25. kole fotbalové I. A třídy výhodu domácího prostředí, ale jen Záryby ji dokázaly přetavit v zisk tří bodů. Kly i Pšovka odevzdaly soupeřům body všechny.

Záryby proti Luštěnicím měly cestu za bodovým ziskem hodně trnitou. Přestože si vytvořili několik šancí, jak zlomit odpor soupeře, poprvé se jim podařilo skórovat až v 81. minutě Krulichem. To domácí celek hodně nabudilo a ve snaze si vítězství pojistit přidaly Záryby na aktivitě a důrazu před brankou Luštěnic. A výsledek se dostavil. Během dalších osmi minut přidaly další dvě trefy, které sice napovídají, že vítězství bylo jednoznačné, ale překonat odpor soupeře nebylo vůbec snadné.

Podstatně slabšího soupeře, aspoň podle postavení v tabulce měly doma TJ Kly. A začaly impozantně, když už ve 4. minutě šly do vedení. Jenže z vedení se radovaly pouze dvě minuty a o další čtyři minuty později dokonce Kly pustily soupeře do vedení. Domácí si vytvořili tlak a podařilo se jim vyrovnat. Stav 2:2 držely až do přestávky. Jenže ve druhém poločase se v úvodních šesti minutách nechaly zaskočit a dvakrát inkasovaly. Na to už Kly nedokázaly odpovědět, naopak v závěru inkasovaly popáté.

Nejhůře doma dopadla Pšovka Mělník. Ta sice inkasovala jen jednou, ale sama se střelecky vůbec neprosadila. Dlouho byl k vidění vyrovnaný zápas se spálenými šancemi na obou stranách. A když už se schylovalo k penaltovému rozstřelu, přišla 89. minuta, ve které hostující Buček zajistil Čelákovicím všechny body. Domácí Pšovka už na vyrovnání neměla dost času, navíc se přiblížila ještě více k pásmu sestupu.

TJ Záryby – Kavalier Sázava 3:0

Branky: 81. a 89. Krulich, 84. Vytlačil. Rozhodčí: Kaucký. ŽK: Vytlačil – Marčík. Poločas: 0:0.

TJ Kly – Sokol Luštěnice 2:5

Branky: 4. Mihalík, 27. Miřatský – 6. Hůlka, 10. a 51. Lada, 47. Holčapek, 87. Jakubův. Rozhodčí: Šesták. ŽK:Jeník, Dohnal, Studený – Mudroch, Jakubův. Poločas: 2:2.

FK Pšovka Mělník – Union Čelákovice 0:1

Branka: 89. Buček. Rozhodčí: Zoufalý. ŽK: Dvorný – Bafina, Homola, Buček. Poločas: 0:0.

Ostatní výsledky 25. kola I. A třídy skupiny B: Kosmonosy – Pěčice 2:3 (0:1), Divišov – Lysá n. Lab. 5:1 (3:0), Poděbrady – Vyšehořovice 1:0 (1:0), Mnichovohradištský SK – Velim 0:2 (0:1), Uhlířské Janovice – Český Brod B 1:2 po pen. (1:1).

1. Vyšehořovice 25 16 4 2 3 62:26 58

2. Poděbrady 25 17 2 0 6 56:26 55

3. Velim 25 14 1 3 7 42:30 47

4. Pěčice 25 13 3 1 8 53:41 46

5. Záryby 25 12 4 1 8 53:39 45

6. Kosmonosy 25 10 5 2 8 53:35 42

7. Český Brod B 25 11 3 3 8 44:33 42

8. Lysá n. Lab. 25 12 1 2 10 46:44 40

9. Divišov 25 11 0 4 10 41:45 37

10. Kly 25 11 0 3 11 45:51 36

11. Čelákovice 25 10 1 3 11 51:48 35

12. Luštěnice 25 11 1 0 13 32:48 35

13. Mn. Hradiště 25 6 3 3 13 37:48 27

14. Pšovka Mělník 25 6 2 2 15 28:51 24

15. Sázava 25 4 2 1 18 26:66 17

16. Uhl. Janovice 25 2 2 4 17 21:64 14

(pet)