Čeněk Hlavatý vystavuje ve Státním okresním archivu Mělník

Pedagog a výtvarník Mgr. Čeněk Hlavatý je známý mělnickým zájemcům o výtvarné umění z jeho zajímavých a podnětných přednášek v Masarykově kulturním domě. Působil i na zdejších školách a nyní je ředitelem ZUŠ ve Mšeně, která má v tomto oboru značné renomé. Zde je i předsedou Komise pro kulturu a cestovní ruch Městského úřadu Mšeno a členem Okrašlovacího spolku Mšeno a okolí.

A nyní se uskuteční unikátní otevření autorova osobního archivu tvorby za 33 let. No, a když archiv, tak kde jinde nežli opět v archivu. Expozice mimo jiné ukazuje, jak tvůrce muže použít svůj talent pro všechny proměny a nálady své fantazie. „Umění musí být krásné, pravé a výborné, musí v tomto překomplikovaném světě nalézt cestu zpět k čisté, ryzí a originální jednoduchosti. Pokud však tuto samozřejmou věc tvůrce opravdu dělá, sklidí nepochopení, pomluvy a nezájem. Dobře vidíme jen srdcem. To, co je důležité, oči nevidí…“ .

O jeho slovech se bude možno přesvědčit na této výstavě jenž bude zahájena vernisáží v pondělí 15. května v 17 hodin a potrvá až do 2. července.

mar