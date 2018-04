Ve středu 11. dubna se v 16.00 hodin odpoledne uskutečnila v prostorách starobylé mělnické radnice slavnostní vernisáž výstavy básní a fotografií Věry Kopecké, členky mělického literárního klubu „Pegas“.

V kulturním programu k vernisáži přednesla autorka své nejnovější verše z právě vydané básnické sbírky Čekání na jaro. Její poezii plnou křehké něhy doprovodil hrou na kytaru Pavel Malák, který také pokřtil nový literární sborník klubu s příznačným názvem „V krajině Pegas“.

Potom se již návštěvníci vernisáže mohli nerušeně věnovat vystaveným básním a fotografiím a žasnout nad proměnami krajiny v jednotlivých ročních obdobích. Básnířka a fotografka Věra Kopecká zavedla diváky do míst blízkých svému srdci – do Prahy, Mělníka, na mořské pobřeží i do Českého ráje – a předložila jejich duším subtilní krásu navštívených míst. Společně s autorkou tak mohli návštěvníci vernisáže obdivovat východy i západy slunce v polských horách, něžné krajkoví sněhem zapadaných stromů i úrodnou žluť a vůni právě kvetoucího pole. Uměleckou působivost fotografií podtrhovaly a zdůrazňovaly autorčiny básně plné hlubokých hlavních myšlenek a vřelého citu, jakož i originálních metafor a ostatních jazykových prostředků.

Pokud jste se, vážení a milí čtenáři nemohli vernisáže výstavy zúčastnit, nemusíte litovat, výstava básní a fotografií Věry Kopecké potrvá na mělnické radnici až do 27. dubna tohoto roku.

-jč-