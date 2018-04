Byl jsem při tom …

Populární cyklus scénického čtení LiStOVáNí se představí i v Městském kině ve Slaném. Uvede světoznámý příběh Jerzi Kosinskiho o duševně a citově retardovaném Davidu Záhradníkovi, který až do zralého věku nepoznal skutečný svět jinak než z televize a který je po smrti svého dobrodince do něj sice vržen rovnýma nohama. Šťastnou náhodou se však dostane ihned do nejvyšších kruhů, kde každou jeho prostoduchou myšlenku díky obyčejnému nepochopení interpretují jako geniální ekonomický či politický vhled. A protože ve velkém světě médií, politiky a byznysu není nikdo připraven na člověka, který neprosazuje ničí zájmy (ani ty svoje), stává se z něj nečekaně hvězda, okolo které všichni krouží a každý si do ní promítá své vlastní přání a touhy.

Jerzi Kosinki se narodil v roce 1933. Vzhledem k svému židovskému původu se během války skrýval na polském venkově. Ze svých válečných zkušeností čerpá ve svém prvním románu „Nabarvené ptáče“. Po válce se znovu našel se svými rodiči, vystudoval historii a politologii na univerzitě v Lodži a stal se asistentem na Polské akademii věd. V roce 1957 emigroval do Spojených států amerických. Zde se věnoval studiu a později sám vyučoval na prestižních univerzitách a v roce 1991 zvolil dobrovolný odchod ze života.

Příběh, který nezestárne v žádné době ožije i zde 26. dubna od 20.30 hodin. Účinkují Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Věra Hollá.

mar