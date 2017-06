Brandýští policisté zachránili život – ve skoku z mostu muži zabránila hlídka policie

Policisté obvodního oddělení Brandýs nad Labem odvedli skvělou práci – výsledkem byl zachráněný lidský život. Během posledního sobotního květnového dopoledne, bylo na tísňovou linku 158 oznámeno, že neznámý muž chce zřejmě v Brandýse nad Labem skočit z mostu do řeky. Brandýští policisté neváhali a ihned vyjeli na místo do ulice Ivana Olbrachta. Na kovovém zábradlí stál třicetiletý muž. Policisté s ním začali komunikovat, se snahou přesvědčit ho, aby slezl ze zábradlí do bezpečí. Protože to mladík odmítal, policisté neztráceli čas. Využili vhodné situace a ve chvíli, kdy prap. Zdeněk Laube s ním komunikoval, nstržm. Ondřej Kladiva ho bezpečně strhl na chodník, čímž mu zabránili ve skoku dolů. Následně byl mladík předán do péče zdravotníků.

Zasahující policisté si jistě zaslouží poděkování a respekt za zachráněný lidský život.

