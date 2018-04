Brandýs nad Labem navštíví vnuk a vnučka posledního habsburského krále Karla I.

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 23. dubna 2018: V sobotu 28. dubna 2018 dýchne na středočeské město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav doba habsburské monarchie. Na svou každoroční návštěvu zavítají přímí potomci Karla I., posledního habsburského císaře a českého krále.

„V rámci kulturní akce Audience u císaře Karla I., kterou naše město pořádá již 16. rokem, nás letos navštíví Georg Habsbursko-Lotrinský, vnuk císaře Karla I., a jeho sestra Gabriela,“ říká Vlastimil Picek, starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a dodává: „Tato tradiční vojensko-historická akce každoročně přiláká velké množství návštěvníků, pro něž je připraven bohatý program v zámecké zahradě, a všechny též zveme na prohlídku našeho zámku.“

Poslední majitel zámku, císař Karel I., si toto polabské město zamiloval. Nejprve sem s oblibou zajížděl na lov do tamních lesů, roku 1908 zde nastoupil vojenskou službu, stal se poručíkem 7. dragounského pluku vévody Lotrinského, a nakonec se zde na brandýském zámku i trvale se svou ženou Zitou usadil.

„Dědečkovi se v Brandýse nad Labem tak líbilo, že nakonec zdejší zámek i koupil. Trávil zde spoustu času, setkával se s lidmi a hovořil plynně česky. Dědečkovu osobnost zde cítím na každém kroku, a to je i důvod, proč má Brandýs i pro mne mimořádný význam,“ vypráví Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního habsburského císaře.

Návštěvníci akce zhlédnou slavnostní nástup vojenských historických jednotek v zámecké zahradě a zúčastní se audienční mše svaté v bazilice sv. Václava. Při této příležitosti se bude konat i bohatý doprovodný program, který je vhodný nejen pro fanoušky historie, ale i pro rodiny s dětmi. Milovníci vlaků mezitím mohou obdivovat historický parní vlak, který bude na brandýském nádraží k vidění od 10.56 do 12.28 hodin, a ti, co si koupí v předprodeji jízdenku, mohou zažít vyhlídkovou jízdu do Mělníka.

Děti si přijdou na své od 14.00 opět v zámecké zahradě. Zažijí zde šermířské šarvátky, jezdecké dovednosti na koních, mohou si vyzkoušet střelbu z luku či kuše a jiné atrakce. K dispozici bude tržiště a občerstvení a stánky dobových řemesel.