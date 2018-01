Blues-rocková kapela z Bíliny to poprvé rozjede v Mydlárně

Prvopočátek této hudební formace spadá do posledního roku minulého století kdy tomuto projektu dali první základy kytaristé Vladimír Orlovský a jeho kamarád Václav Schwarzinger. Avšak tehdy jejich aktivní hudební činnost neměla dlouhého trvání. Až po skoro deseti letech se sestava v téměř nezměněném složení dočkala své reinkarnace a vrátila se na scénu s předsevzetím „zahrát si především pro radost“. Své znovuzrození zahájila v listopadu roku 2011 a vzhledem k nečekanému diváckému ohlasu došlo k onomu rozhodnutí pokračovat i nadále. Blues sice tvoří asi hlavní linii repertoáru, ale k tomu přistupuje zpracování i dalších oblíbených záležitostí jednotlivých členů kapely, takže jsou zařazovány i skladby s nádechem southern rocku či folk rocku. Američané pro to mají své pojmenování, tzv. „American roots music“. Podstatnou část repertoáru tvoří bluesová klasika z padesátých a šedesátých let, kterou doplňují modernější záležitosti z tvorby třeba Stevie Ray Vaughana, Jonnyho Langa nebo Kenny Wayne Shepherda až po vlivy Black Rebel Motorcycle Club, ovšem vše nesoucí osobité specifické zpracování. Určitě nejcennější devízou kapely je pěvecký projev Vládi Orlovského, připomínající syrovější vokály Glenna Kaisera či Marca Cohna.

Původní zcela elektrifikovaný kvintet doznal v počátku roku 2015 několika změn. Jednak se sestava B.B.Bandu ustálila na komornější verzi, postavené na větší míře improvizace. A to ve složení tři kytary, kromě výše zmíněných „otců zakladatelů“ ještě je to Pavel Eisenhammer, a vokály i foukací harmoniky nestora severočeské bluesové scény Bohuslava „B.B.“ Budiny, cajon a zpěv Terezy Růžičkové a violoncella Ivy Muzičkové. Kapela má za sebou studivé a live CD plus DVD se záznamy vystoupení na Southern Music Festivalu – Mlejn 2013, na Golden Crown Blues Festivalu 2013 v Českých Budějovicích a Roots & Blues Festivalu v Bílině 2014.

A tak není pochyb, že premiéra této kapely v mělnickém klubu tento pátek 26. ledna určitě zaujme a bude se sem vracet jako další skupiny, které zde vystupují.

mar