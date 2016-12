Betlémské světlo si od skautů letos nechalo připálit více než sto návštěvníků mělnického hřbitova

Po deseti letech se nová vánoční tradice na Mělníku již pevně uchytila, pochvaluje si skautská vedoucí.

Tradice betlémského světla, kterou založili rakouští skauti, již zapustila kořeny i na Mělníku. Právě před 30 lety začali skauti pravidelně na Vánoce do střední Evropy přivážet betlémské světlo – plamínek zapalovaný v místě, kde se prý narodil Ježíš Kristus. Plamínek nejprve letecky cestuje do Vídně, odkud jej skauti dále rozvážejí vlakem do řady evropských zemí, Česko již od roku 1989 nevyjímaje.

„Plamínek jsme zapálili 17. prosince v 10:21 na mělnickém nádraží,“ řekla skautská vedoucí Ivana Siranová přezdívaná Veverka. Ji i její rodinu a stejně tak dvojici jejích kolegů poté čekal poněkud dobrodružný týden, v němž plně využili své skautské zkušenosti práce s ohněm.

„Udržet betlémské světlo celý týden tak, aby nezhaslo, je umění. Máme ho proto všichni tři doma – uchováváme ho třeba ve vaně,“ vysvětlila Veverka.

„Udrželi jsme ho a teď ho rádi předáváme,“ konstatovala na tradičním setkání mělnických skautů se svátečně naladěnými obyvateli města před místním hřbitovem. Během dvou hodin před polednem Štědrého dne si betlémské světlo přišlo připálit přes sto lidí, než setkání ukončil intenzivní zimní liják.

„Lidi si na to za více než deset let, co sem pravidelně chodíme, už zvykli. Ze začátku na nás jenom tak pokukovali, ale teď už se dívají na naše webové stránky nebo mi dokonce volají, kdy tady s betlémským světlem budeme. Těší se na ně a odnášejí si ho na hřbitov i s sebou domů,“ dodala Veverka.

jnd