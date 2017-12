Betlémské světlo rozzáří mnohé domácnosti

Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista, v Betlémě, k nám letos připutovalo již po devětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistického režimu a v rukou skautů a skautek poprvé připutovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Betlémské světlo k nám tradičně přijíždí z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předávají skautským delegacím z celé Evropy.

Skauti budou rozdávat Betlémské světlo

MĚLNÍK – Do zdejšího města dorazilo již třetí adventní neděli 17. prosince. Na vlakovém nádraží ho letos již počtrnácté převzali zástupci mělnických oddílů skautů a skautek. Odtud se vydalo do zdejšího chrámu sv. Petra a Pavla, ale i na mělnickou radnici a na další místa Mělnicka. Plamínek osvítí zejména evangelické a katolické kostely, radost však udělá například i klientům v Domovech seniorů, nemocničních zařízení nebo dětem v mateřských školách. Občané Mělníka a okolí si pro něho mohou zajet na Štědrý den v době od 10 do 12 hodin. Skauti jej budou vydávat na stanovišti před místním hřbitovem v Pražské ulici. Zde bude možnost si také vybrat ze širokého sortimentu jejich výrobků. Výtěžek z prodeje zpříjemní pobyt opuštěným zvířatům v místním psím útulku.

KOSTELEC NAD LABEM – Jak se již stalo tradicí, tak i letos budou skauti i skautky roznášet Betlémské světlo. A to v sobotu 23. prosince, kdy se s ním vyrazí po městě. Od 10. hodiny to bude stanoviště u místního hřbitova a posléze se přesunou na náměstí k Vánočnímu stromu odkud si lze od 14 hodin rovněž odnést plamínek světla z Betléma. Avšak zase bude možné si nechat přinést toto světelné poselství domů, což jistě ocení starší či nemocní spoluobčané.

NERATOVICE – Také zde skauti ze skupin Lišák a Přístav zvou na tradiční rozdávání Betlémského světýlka. Zájemci si tak budou moci přijít pro plamínek z Betléma v sobotu 23. prosince od 16 do 18 hodin na náměstí Republiky. A o Štědrý den mohou od 10 do 13 hodin navštívit klubovnu Lišáků, která se nachází na dopravním hřišti u II ZŠ. Pokud někdo nemá doma lucerničku či lampičku, není problém. Zájemci zde obdrží sklenici s čajovou svíčkou. Najděte si chvilku času a přijďte si pro plamínek, kterým můžete potěšit své okolí a blízké, a navodit tak hřejivou a pohodovou atmosféru Vánoc

Budou se zpívat i koledy

LIBĚCHOV – K vánočnímu času již po staletí patří koledy. A tak i zde zazní toto poselství o narození Páně. První setkání proběhne symbolicky „U Křížku“ na Boží Vodě v pátek 22. prosince od 18 hodin. V předvečer Štědrého dne, 23. prosince, se uskuteční setkání se zpěvy v Ješovicích u tamní lípy. Účastníci si rovněž přinesou lucerničky, neboť skauti z oddílu

Modrá kotva zde budou rozdávat Betlémské světlo. Chybět nebude ani pohoštění v podobě cukroví a svařeného vína. A konečně vše vyvrcholí zpíváním koled v kostele sv. Havla po mši svaté na Boží hod vánoční 25. prosince od 18 hodin. A to za doprovodu varhan společně s mělnickým pěveckým sborem Chrapot.

Sváteční setkání na náměstí

LÍBEZNICE – Jako každý rok, tak i letos si místní občané dají dostaveníčko na Štědrý den ve 14 hodin na Mírovém náměstí. Skauti budou rozdávat Betlémské světlo, baráčnici nabídnou vánoční svařené víno, zahrádkáři voňavý vánoční punč a hasiči ještě vánočnější grog a dětem pochopitelně čaj. Společně s dětským sborem Rorýsci si všichni zazpívají vánoční koledy. Opět tak proběhne sváteční odpoledne, kdy se budou potkávat přátelé, známí a sousedé aby si rovněž popřáli „Pokoj lidem, dobrá vůle.“

Betlémské světlo nad Betlémem

HOSTÍN U VOJKOVIC – Ve zdejším kostele Panny Marie Nanebevzaté bude možno si vlastnoručně do své lampičky vyzvednout plamínek od 8.30 do 15 hodin. Zajímavostí bude, že kromě toho si zde návštěvníci budou moci prohlédnout místní Betlém. Vše vyvrcholí Půlnoční mší, která však proběhne již ve 22 hodin a samozřejmě chybět nebude zpěv koled.

Světlo radosti a naděje ozáří i Velvary

VELVARY – Betlémské světlo dorazí na Štědrý den i do zdejšího města. Tento krásný symbol Vánočních svátků se bude předávat ve spolupráci s Klubem seniorů v prostorách Velvarské Kostky. Již podruhé si sem bude možno přijít od 12.30 do 14.30 hodin a odnést si tento plamínek radostné zvěsti do svých domovů.

