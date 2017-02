Beseda nezávislého kandidáta na prezidentskou funkci v Mělníku

Lékař Marek Hilšer, který chce v prezidentské funkci vystřídat Miloše Zemana, přijede představit své názory ve čtvrtek do restaurace U Rytířů.

„Ztrácíme důvěru v politiku, protože z ní mnozí dělají špinavý obchod. Politika je služba lidem. Politici musí začít u sebe, až pak mohou apelovat na běžné občany“. To jsou některé teze, s nimiž hodlá Hilšer jakožto občanský kandidát vstoupit do nejvyšší politiky.

„Sociálně rozštěpená společnost oslabuje naši zemi. Chci otevírat důležitá sociální témata, kterým se politici raději vyhýbají,“ slibuje čtyřicetiletý lékař, jenž má za sebou pestrou životní i profesní dráhu. Část dětství strávil v zahraničí, studoval mezinárodní vztahy i medicínu, živil se jako asistent poslanců i manuální prací. „Budu politikem, který to bude neustále připomínat. Do politiky by mělo vstupovat více poctivých lidí,“ slibuje Hilšer.

„Přestože máme mnohdy oprávněný pocit marnosti, skepse není řešením,“ míní nezávislý kandidát a připomíná příklady, kdy občanská aktivita prospěla všem lidem na úrovni obce, regionu nebo celostátní. „Neztrácejme proto naději – naše osudy můžeme ovlivňovat. Pevné přesvědčení, že lze věci měnit k lepšímu, zvyšuje šanci na úspěch. I pověstný David porazil Goliáše, neztrácejme odvahu,“ zve Hilšer své budoucí voliče na čtvrteční setkání, které začíná od 17:00 hodin.



red