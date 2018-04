Bazárek bude mít co nabídnout

Jarní období rovněž je spojeno s obměnou našich šatníků. Zvláště u dětí je to patrné. Přes zimu vyrostly a tak je třeba jim pořídit nové oblečení a zároveň se zbavit toho zbývajícího. A od toho tu jsou bazary, které to snadno vyřeší. Maminky z Kostelce na Labem právě jeden z nich pořádají v pátek 13. dubna od 15 do 18 hodin v prostorách jídelny Základní školy v Komenského ulici.

V nabídce nebude však jenom dětské oblečení či obuv, ale také pestrý výběr sportovních potřeb a hraček.

mar