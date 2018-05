Automobily opět vystřídají běžci

V sobotu 12. května se centrum historického dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na devadesát minut uzavře pro automobilovou dopravu a bude patřit běžcům všech věkových kategorií, rekreačním i těm s vysokými sportovními ambicemi. Již popáté se zde totiž uskuteční „Městský běh Brandýsem a Starou Boleslaví“.

Běh odstartuje v 16 hodin na brandýském náměstí společně pro obě trasy čtvrtmaraton (10,55 km) a běh na 5 kilometrů. Trasa povede přes Ostrůvek kolem brandýského zámku do Staré Boleslavi. Běžci minou Basiliku svatého Václava a za Staroboleslavskou branou odbočí k Lázeňské. Přes Houštku se běží zpět do Brandýsa. Závodit mohou jednotlivci, ale také týmy složené z libovolného počtu účastníků, z nichž se do výsledků počítají první tři nejlepší časy. Trasa čtvrtmaratonu je dvoukolová a je oficiálně změřena dle pravidel atletiky a splňuje všechny podmínky IAAF/AIMS. Bude pamatováno i na nejmladší závodníky, kteří si mohou poměřit své síly před hlavním závodem.

Chybět nebude ani doprovodný program pro děti ve formě různých soutěží či vernisážích prací výtvarných kroužků a připraven bude i oblíbený skákací hrad.

