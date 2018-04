Akustický rock se rozezní Starou Mydlárnou

Tentokrát v sobotu 31. března v mělnickém klubu se představí další muzikanti. Na rozdíl od předcházející kapely, jenž sem před týdnem přijela až z Itálie, tato skupina, třebaže má tak trochu „jižní“ název, to má poněkud blíže. Kapela Bordo sem totiž dorazí z Roudnice nad Labem a je výhradně autorská. V letošním osmičkovém roce si rovněž oslaví své výročí. Vznikla totiž před pěti lety, v listopadu 2013, kdy Pavel „Frito“ Červený, frontman kapely Vynález zkázy, oslovil Milana Lauba, frontmana rockového kolektivu Bad, s tím, že by rád založil kapelu akusticky rockového zaměření a pro začátek využil texty a písně ze svých šuplíků. Postupem času do kapely přibyli, a jak to již tak bývá z kapely odešli, další hudebníci a měnilo se i nástrojové složení.

V současné sestavě hraje od loňského roku, kdy jí tvoří Pavel „Frito“ Červený – akustická kytara, zpěv, dále Milan „Klobouk“ Laub – akusická kytara, elektrická kytara, zpěv, Alena Laub Habertizel – akordeon, zpěv, rytmické nástroje, baskytarista Milan Flamberg“ Majerčík, na flétnu hraje Kateřina Hápová a za bicími usedá Miloš „Řepíč“ Řepa. Kapela za dobu své ještě krátké existence nahrála dvě alba. Nejprve bylo 7. května 2015 v roudnickém klubu Renda pokřtěno CD s názvem „Otisky“, kdy se role kmotrů ujali Ivan Mládek a výtvarník, airbrush ilustrátor a autor bookletu Karel Kopic. Ivan také na toto CD nahrál a nazpíval bonusový song „Moje sestra Kate“. A druhé album „Noc plná vlkodlaků“ bylo pokřtěno 3. června loňského roku v krásné osvěžovně U Trumpetky v Lounkách – Chodounech.

Kapela vystupuje po klubech, kulturních zařízeních i letních festivalech a není bez zajímavosti, že se podvakrát zúčastnila hudební soutěže Porta. A v roce 2015 dokonce zvítězila v divácké soutěži v jejím oblastním kole.

