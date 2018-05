Městské slavnosti ve Slaném – program

Již tuto sobotu se budou ve Slaném konat jubilejní 20. Městské slavnosti! Program bude zahájen v 10 hodin slavnostním průvodem, který povede ulicemi Třebízského a Husovou na Masarykovo náměstí. Po přivítání hostů a zahájení slavností vystoupí Orchestr Beta a dále se v programu můžete těšit na komentovanou módní přehlídku ve stylu 30. let, ukázky duelových šavlí, nebo žonglérské a kejklířské představení.

Odpolední hudební program odstartuje energická show Mirky Novak a The Dozen Street, následovat bude rocková klasika Žlutý pes s Ondřejem Hejmou, zlatý hřeb programu v podobě koncertu skupiny Tata Bojs a na závěr slavností se představí Vojta Kotek se skupinou Th!s a jejich řízným rockem!

Slavnosti bude doprovázet jarmark, nebudou chybět stánky s pestrým občerstvením, žonglérský workshop pro děti, dětská scéna v zahradě Městského kina s potulným Cirkusem Bernini, ruční dřevěný kolotoč, Cirkus Berto a Panoptikum pana Vrány!

PROGRAM:

Masarykovo náměstí ve Slaném

10.00 Slavnostní kostýmovaný průvod městem s hudebním doprovodem, defilé účinkujících a zahájení slavností / průvod povede ulicemi Třebízského a Husova na Masarykovo náměstí

10.30 Koncert Beta Big Band

11.30 Žonglérská dílna aneb naučte se žonglovat!

12.00 Komentovaná módní přehlídka ve stylu 30. let

12.30 Duelová šavle – komentovaná ukázka výcviku šermu, ukázka fleretu, bodáku, ukázka zbraní

13.30 Kejklířské představení – Kejklíř Lukáš

14.30 Komentovaná módní přehlídka ve stylu 30. let

15.00 Duelová šavle – komentovaná ukázka výcviku šermu, ukázka fleretu, bodáku, ukázka zbraní

17.00 koncert skupiny Mirka Novak a The Dozen Street

19.00 koncert skupiny Žlutý pes

21.00 koncert skupiny Tata Bojs

23.00 koncert skupiny Th!s

24.00 Závěrečné světelné žonglování

Vstup volný a vítaný!

Atrakce:

Dětská scéna v zahradě kina

V zahradě kina bude na děti čekat potulný Cirkus Bernini, který uvede ztřeštěné představení Romeo. Děti si také budou moci vyzkoušet různé cirkusové hry, zkusit si práci v kovárně, nebo přisednout k věštkyni a nechat si předpovědět budoucnost!

Cirkus Berto

„UVIDÍTE, CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI! USLYŠÍTE, CO JSTE JEŠTĚ NESLYŠELI A UCÍTÍTE, CO JSTE JEŠTĚ NECÍTILI…“ Berto -neberto, až z daleké Bertománie přijíždí slavný Cirkus Berto! aneb

Netradiční cirkus tak trochu naruby. Divadelní představení plné vtipných etud, pohybových kreací a bláznivých situací v podání tří povedených klaunů.

Panoptikum pana Vrány

Pan Vrána zjezdil celý svět a přivezl z něj spoustu zajímavostí a kuriozit, které vám rád představí ve svém panoptiku.

Kejklíř Vítek

To umí na štaflích ale i třeba na chůdách, mluví několika jazyky a žonglovat umí prakticky se vším. Když se nudí, vezme si chůdy a převlíkne se třeba za pierota, draka nebo jinou postavu.

Kejklíř Lukáš

Bravurní žonglér, chodec na chůdách a artista. V rámci žonglovací dílny vás naučí žonglovat, předvede své umění na pódiu i mezi návštěvníky a na závěr slavností vystoupí se světelným žonglováním!

Historický dřevěný kolotoč na ruční pohon

Klasické kolotoče známe z poutí všichni. Ale dřevěný kolotoč na ruční pohon? Právě takovým se budou moci povozit nejmenší návštěvníci slavností. Tak ať se vám z toho nezatočí hlava!

Komentovaná módní přehlídka ve stylu 30. let

Dobová móda, nádherné šaty a vytříbené doplňky. A také krásné modelky, které vás na chvíli přenesou na začátek století při komentované módní přehlídce.

Duelová šavle

Instruktor šermu Michael Kňažko ze školy historického šermu ARS DIMICATORIA a ukázky výcviku šermu, fleretu, bodáku a dalších chladných zbraní. Výuka vychází z původní dobové metodiky evropských škol šermu od renesance po období klasického šermu 19. století.

Účinkující:

Mirka Novak a The Dozen Street

Rodačka ze Sušice, Mirka Novak a její skupina The Dozen Street, přiveze do Slaného energický mix černošské muziky – především R’n’B soulu a funky. Zpěvačka, skladatelka a

hudební lektorka Mirka Novak čerpala inspiraci pro svou hudbu při svém dvouletém pobytu v USA. Skupina často koncertuje především v jazzových klubech, ale má za sebou také hraní na slovenské ambasádě ve Washingtonu nebo v Texaském Austinu.

Žlutý pes

Česká rocková kapela, která vystupuje na scéně již od roku 1978. Jejím zakladatelem a frontmanem je zpěvák Ondřej Hejma. Skupina Žlutý pes je držitelem několika Zlatých desek a Cen akademie populární hudby Anděl. Mezi její největší hity patří písně „Sametová“, „Modrá je dobrá“ nebo „Náruživá“.

Tata Bojs

Tata Bojs je česká, resp. pražská, resp. haunspalská hudební skupina, která vznikla v roce 1988. Zakládajícími členy jsou Mardoša a Milan Cais, ve stálé sestavě hrají i Vladimír Bár, Dušan Neuwerth a Jiří Hradil. Jejich Nanoalbum získalo v roce 2004 čtyři Zlaté anděly. Tata Bojs přivezou do Slaného velkou světelnou a hudební show, nenechte si jejich vystoupení ujít!

Th!s

Pražská root – rocková kapela, která se zvukově a hudebně inspiruje americkým sedmdesátkovým hard rockem. Hraje v klasickém složení: dvě kytary, basa, bicí, zpěv a to všechno rychle a nahlas. Výraznou mediální tváří skupiny je herec Vojta Kotek. Skupina nepoužívá samply a v záplavě současné chemické muziky je tak trochu na druhé straně barikády a neprogresivně o sobě tvrdí, že: “Přinášíme do muziky něco starýho!”. Začínali jako cover-band, ale po deseti letech hraní po hospodách pro kámoše posbírali pár zkušeností a hlavně odvahu pustit se do vlastních pecek. Z jejich aktuálního panického EP “We are TH!S…” můžete sami posoudit, jestli to byl dobrý nápad. Každopádně je hraní baví a baví je o to víc, když to baví i vás!

Informace pro návštěvníky:

– Parkování

Vjezd do centra města bude kvůli slavnostem značně omezen. Využijte tedy prosím možnost parkování v parkovacím domě (na křižovatce ulic Třebízského, Palackého a Dr. E. Beneše), na neplaceném parkovišti v ulici Politických vězňů (naproti letnímu kinu), případně v ulicích s možností parkování dále od centra. Ve Slaném je všude blízko, takže se nemusíte bát, že by vám cesta pěšky do centra trvala dlouho.

– Dopravní omezení

– Toalety

Na Masarykově náměstí budou po celý den v provozu veřejné toalety, které najdete vedle budovy Vlastivědného muzea. Ty budou dále posíleny mobilními buňkami TOI TOI.

– Informace

Bližší informace o městě, plánek města, program slavností, nebo suvenýry ze Slaného, si mohou návštěvníci vyzvednout nebo zakoupit v Infocentru Pod Velvarskou branou, které sídlí v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí.

– Vstupné

Na Městské slavnosti ve Slaném se žádné vstupné neplatí, vstup je volný a vítaný!

– Kontakt na pořadatele

Město Slaný, Jakub Hložek / 725 596 333 / jakub.hlozek@meuslany.cz